Candidata comunista llama a la unidad tras ganar primarias en Chile

Santiago de Chile/Prensa Latina

Luego de ganar las elecciones primarias del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara llamó a la unidad del progresismo para continuar trabajando hoy para el país y ofrecerle una alternativa en los próximos comicios.

Jara, quien compitió por el Partido Comunista (PCCh), fue electa este domingo como la candidata del oficialismo a las presidenciales de noviembre, con 60,20 por ciento de los votos.

“Este es un proyecto colectivo en el que todas y todos han cumplido un rol fundamental. Lo he dicho varias veces, no vengo a vender promesas vacías, ni soluciones facilistas. No vengo con milagros, pero sí con la garantía de que trabajaremos incansablemente por nuestro país”, dijo.

La representante del PCCh, apoyada por Acción Humanista y la Izquierda Cristiana, se impuso ampliamente a Carolina Tohá, del Partido por la Democracia, quien logró 28,07 puntos, pese a contar con el respaldo de los socialistas, radicales, liberales y los demócrata cristianos.

En la contienda también participaron Gonzalo Winter, del Frente Amplio (9,02) y Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, (2,74).

