Canciller de Venezuela reitera que el diálogo es la vía para solucionar crisis política

Caracas / AVN

El ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, reafirmó que la única vía para dirimir las diferencias entre los venezolanos y solucionar la crisis política con la oposición y el Gobierno de Estados Unidos, es a través del diálogo permanente.

Esto a propósito de las afirmaciones de la gerencia estadounidense ante la situación actual que enfrenta Venezuela con múltiples intentos de golpe de Estado, insinuando que «todas las opciones están sobre la mesa», buscando establecer una intervención militar.

«Es falso ya que no está el diálogo, no está el respeto al derecho internacional, a la carta de las Naciones Unidas, a la constitución venezolana y no está el diálogo con los Estado Unidos. Lo que está ahí son sus opciones de fuerza», expresó durante una entrevista concedida al medio de comunicación Noticias de América Latina y del Caribe (Nodal).

Recalcó que es la opción por la que siempre ha abogado el Gobierno Bolivariano, reiterando su talante democrático a diferencia de la derecha venezolana que debe esperar por la autorización de Washington para responder.

«Ojalá la oposición logre su independencia de los dictámenes de los Estados Unidos», dijo.

Sobre la llamada Operación Libertad liderada por el exdiputado de la Asamblea Nacional en desacato (AN), Juan Guaidó, a través de la cual pretendió ejecutar un golpe de Estado, fracasó. Pues este, no logró el apoyo popular de los venezolanos.

«Ni siquiera la militancia de la oposición salió masivamente a apoyarlos, solo unos pequeños grupos, y el prófugo Leopoldo López que lograron liberar y ese día terminó buscando refugio en una embajada. El señor Guaidó ha fracasado», sentenció.

Asimismo, Arreaza denunció las pretensiones de Estados Unidos en su obsesión por conspirar en alianza con la ultraderecha venezolana y Gobiernos satélites, con el objetivo de tomar el control de la riqueza petrolera de Venezuela.

«Los señores Trump, Pense, Bolton, Pompeo, Abrams, Marco Rubio, todos están liderando este golpe de Estado continuado», remarcó.