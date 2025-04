Canal TVX anuncia cierre de operaciones a partir del 1⁰ de mayo

“Canal TVX a partir del 1 de mayo cierra sus operaciones en los canales de cable en el país, vamos a continuar nuestro esfuerzo en las diferentes plataformas”

Julio Villagrán, director y presidente del Canal TVX, anunció el cierre de operaciones de dicho medio de comunicación a partir del 1⁰ de mayo de 2025, sin embargo, el programa “Encuentro con Julio Villagrán” continuará en las diferentes plataformas sociales.

“El canal TVX cierra operaciones a partir del 1 de mayo, esta propuesta que hemos hecho durante más de ocho años va a dejar de transmitir a través de los cables de televisión nacional, Encuentro con Julio Villagrán va a continuar trabajando, vamos a crear un espacio en todas las plataformas digitales”, explicó el ya reconocido entrevistador.

Asimismo, reiteró que el espacio Encuentro con Julio Villagrán continuará como un esfuerzo en conjunto por presentar temas de las diferentes opiniones, posiciones económicas, políticas y sociales, en Facebook, X, YouTube y otras plataformas.

“Encuentro con Julio Villagrán va a continuar con vida, va a continuar trabajando para todo el pueblo salvadoreño, vamos a continuar trabajando en las diferentes plataformas, nos vamos a integrar también a plataformas de amigos, que nos retransmiten dentro y fuera del país”, enfatizó el director del canal TVX.

Mientras tanto, Francisco Valencia, director de Diario Co Latino, consideró que el país está sufriendo situaciones difíciles en el tema de los medios de comunicación creíbles y comprometidos, como el caso de Canal TVX.

“Nosotros estamos en lo mismo, la situación es difícil, en Diario Co Latino cada mes valoramos si vamos a seguir el otro mes o no, muchas de las acciones adversas que estamos sufriendo tienen que ver también con políticas de estrangulamiento del gobierno de Nayib Bukele, tenemos un gobierno inconstitucional que ataca a los medios serios”, aseguró Valencia.

Valencia manifestó que el gobierno no debió haber obligado a las instituciones como la Corte Suprema de Justicia, a que instruyeran al gremio de abogados para que no publicaran en Diario Co Latino los edictos, la principal fuente de ingresos para este medio.

“En noviembre, primero la Corte decidió que ya no se publicaran edictos en Diario Co Latino, una cosa rara, porque hay una ley avala, que cualquier publicación se pueda hacer en los diarios digitales, como estamos hoy nosotros; luego, las publicaciones de marcas, ahora se hacen en una gaceta que tiene el CNR”, denunció, aunque esta institución dice que no es obligatorio.

A criterio de Valencia, un país que le apuesta a la historia, cultura y educación, seguramente le preocuparía porque un periódico que el 5 de noviembre cumple 135 años deje de existir, porque siempre habrá alguien que necesite de estos espacios comprometidos con el periodismo serio, al igual que TVX, una ventana que ha sido importante en los últimos años.

Valencia hizo un llamado al movimiento social a responderle en estos momentos difíciles, dado que la agenda de Diario Co Latino, desde 1989, ha sido cubrir y difundir el pensamiento de los sectores populares en el país.

