CAFOD y Cáritas apoyan comunidades vulnerables

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

La Agencia Católica Oficial de Ayuda para Inglaterra y Gales (CAFOD), junto a Cáritas de El Salvador, unieron esfuerzos para llevar ayuda económica a un grupo de familias en situación de vulnerabilidad económica y social, luego del impacto por las lluvias del Giro Monzónico Centroamericano, el pasado junio, que generó alta cantidad lluvias anegando cultivos de la población en el país y la región.

“Para mí, fue una gran bendición esa ayuda para la familia en esos días, porque con mi pareja estábamos preocupados por la salud de mi papá que estaba mal y mi esposo estaba sin empleo en ese momento”, dijo Guadalupe Miranda, habitante del cantón El Cedro, comunidad Los Carrillo, en el distrito de Panchimalco, San Salvador Sur.

“Nosotros en ese momento estábamos preocupados de cómo íbamos a comprar los medicamentos, si apenas alcanzaba dinero para la comida, y acabamos de tener un bebé, pero con esta ayuda pudimos acomodar nuestros presupuestos”, compartió Guadalupe Miranda.

En cuanto a la selección de las familias para recibir la ayuda en efectivo, Delma del Carmen Carrillo Martínez, lideresa de la Pastoral de la Niñez del Arzobispado de San Salvador, comentó que inició un trabajo en el terreno para seleccionar a las familias en la zona.

“Por trabajar en la Pastoral de la Niñez visito regularmente varios hogares y escogí a las personas con mayor necesidad, pero también seleccioné a una señora de la tercera edad, a la que no visito como Pastoral, pero la tomé en cuenta porque cuida a sus nietos, dado que sus padres están detenidos (régimen de excepción)”, manifestó.

“Le doy gracias al Arzobispado porque fue a través de ellos que me llegó el aviso que venía la ayuda, y doy gracias Dios a estas personas (CAFOD) por su ayuda, porque nunca había llegado algo así a mi comunidad y este caserío que estamos lejanos en la entrada en Mil Cumbres, con calles en mal estado”, dijo Carrillo.

El Giro Monzónico en El Salvador

El Giro Monzónico en El Salvador y Centroamérica puso a prueba a las comunidades que enfrentaron las intensas lluvias que elevó la vulnerabilidad de miles de pobladores en situación precaria económica, social y de vivienda.

Para el equipo técnico de Cáritas de El Salvador, el proyecto de la transferencia monetaria fue financiado por CAFOD, a estas comunidades a las que el cúmulo de lluvias por su intensidad y recurrencia el pasado mes de junio les dañó sus cultivos de sobrevivencia o se quedaron sin empleo.

Como Vicaría Episcopal de Promoción Humana de San Salvador trabajaron junto a los líderes y lideresas comunitarias en donde tienen trabajo territorial en la selección de las familias, y que con esa ayuda económica compraran lo que consideraban lo más urgentes para sus grupos familiares.

COMASAGUA impactada también

Patricio Fuentes o “Ticho” como es conocido este promotor de la Pastoral de Salud de la Vicaría Episcopal de Promoción Humana del Arzobispado de San Salvador, agradeció la ayuda de CAFOD y Cáritas de El Salvador, que permitió a sus vecinos contar con fondos en los momentos más difíciles de las lluvias, provocadas por el Giro Monzónico Centroamericano.

“Mandé ese listado al Arzobispado que lo envió a Cáritas, y aunque en ese momento yo no sabía que ayuda sería, porque en estas situaciones suelen dar una bolsa de víveres, fue hasta que la compañera me dijo que sería un fondo económico y eso me alegró, porque muchos lo necesitaban”, señaló Fuentes.

Mientras, María Elena Peña, de la comunidad San Luis Siberia Norte, Comasagua, La Libertad, agradeció la ayuda de CAFOD y Cáritas de El Salvador, por su apoyo en la situación más difícil que enfrentaron con las lluvias de junio recién pasado.

“Les doy gracias a sus corazones y los que lo representó su transferencia, que ha sido de mucha ayuda. Mi hija tiene 14 años, pero tiene discapacidad y necesita muchas cosas personales como pampers, toallitas húmedas y otros medicamentos para sus vías urinarias”, acotó.

“También pude comprar leche, aceite y azúcar para prepararle sus comidas y compartí hasta fotografías con los encargados de Cáritas, para que vieran a mi hija con sus cosas, sólo puedo darles miles de bendiciones”, manifestó Peña.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...