IAES y CREDHO donan parcelas para vivienda y cultivo

“Ahora me siento más segura, contenta y agradecida con todos por tener ahora esta seguridad de la propiedad. Porque esto nos permite que nadie venga a decirnos que desalojemos y tampoco decirnos, -eso no es tuyo- me siento feliz”, dijo María Luisa Arévalo, habitante de La Hacienda La Florida, Texistepeque distrito de Santa Ana.

Pobladores de la Hacienda La Florida celebraron, junto a la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador (IAES) y la Asociación de Concientización para la Recuperación Espiritual y Económica del Ser Humano (CREDHO), la entrega de más de 20 parcelas para viviendas y agricultura a un precio simbólico que beneficiará al final del proyecto a más de cien familias del lugar.

“La Asociación CREDHO sigue con su compromiso de trabajo y está en movimiento con la comunidad. Y nosotros estamos muy felices por eso, nos sentimos satisfechos con la labor de CREDHO y la Iglesia Episcopal”, añadió Arévalo.

CREDHO surgió de la visión del Reverendo Luis Serrano, de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador, desde la década de los años setenta, previo al conflicto armado en el país.

El religioso trabajó junto a los comunitarios en capacitaciones integrales que derivaron en valores como solidaridad, cooperativismo y el desarrollo de la comunidad.

Desde la década de los años ochenta las temáticas desarrolladas fueron en agricultura sostenible, desde una visión de “desarrollo local” , así también el rescate de la “auto estima e identidad cultural”, de los miembros de las comunidades tanto para mujeres como hombres.

Para el Reverendo David Alvarado, Obispo de la Iglesia Anglicana de El Salvador (AIES), la entrega de las escrituras de las parcelas de vivienda y de cultivo se vincula a “honrar la memoria del padre Luis Serrano”, que, en el año 1976, compró la propiedad con el fin de beneficiar a los pobladores quienes comenzaron a trabajar en agricultura sostenible.

“Nosotros, ahora estamos concluyendo este largo proceso entregando las escrituras de donación de sus parcelas para cada habitante y son más de 100 parcelas entregadas”, afirmó.

“Aquí, en La Florida, son 115 familias las beneficiadas con parcela para vivienda y con parcela agrícola. Las parcelas que estamos entregando son de media manzana para la vivienda y 2 manzanas y media para parcela agrícola”, manifestó el Reverendo Alvarado.

El religioso agregó que como Asociación CREDHO seguirán trabajando por el desarrollo agrícola, y desarrollo comunitario en la Hacienda La Florida, y seguirán apoyando a los pequeños agricultores en su proyecto de “sostenibilidad agrícola”.

“Es un compromiso permanente con la sostenibilidad agrícola, porque nuestro lema es trabajar sin químicos. Y hemos visto como la gente trabaja en sus huertos caseros para cosechar sus alimentos. Y claro, tenemos otros proyectos que son de beneficio a la población”, reiteró el obispo Alvarado.

