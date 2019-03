“Bukele, si te sumas a los gringos no estas siendo diferente”

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“La gente debe saber que el proyecto es diferente y que sos diferente. Pero si apareces sumándote a los gringos, no estas siendo diferente, tampoco estas apareciendo mejor, sino como más de lo mismo y como parte de los mismos de siempre”, criticó Dagoberto Gutiérrez, al presidente electo, Nayib Bukele, ante los resientes discursos ofrecidos en Estados Unidos.

Gutiérrez reaccionó, en un programa televisivo ofrecido en el Canal TVX, donde externó la preocupación de los sectores populares del partido Nuevas Ideas, quienes analizan el reciente viaje del presidente electo, que ofreció su primer discurso en una agencia internacional y se reunió con personajes emblemáticos de la derecha estadounidense.

“La gente que votó negativamente tiene una cabeza política diferente, hay más conciencia, más claridad. Y vos no te han dado un cheque en blanco. La gente está muy atenta a lo que estás haciendo y lo que estas diciendo, ¿Por qué no empezaste hablar de las pensiones? por ejemplo, que es un tema sanguinolento, ¿va por ahí tu compromiso?, está bien que tengas compromisos internacionales, si en la constitución establece que es el Ejecutivo, el encargado de las relaciones con otros países”, comentó.

Agregó, “no creas que la gente no ha notado eso. Algo has dicho sobre el agua y sobre Mauricio Funes, y eso de Funes no es lo central; tienes que definirte sobre los problemas más sanguinolentos de la población, lo que más le duele a la gente. Y lo que le duele a la gente no es lo que piense el grupo Heritage, no. Vos tenías que haber empezado hablar en Guarjila, Morazán, o ahí por la Reina, Ahuachapán”.

Para el analista político, Nuevas Ideas, se está organizando: “está creciendo y se encuentra sentando su pensamiento político y con espíritu crítico”. Situación que debe ser tomada como eje transversal, ya que el presidente electo debe tomar en cuenta los miembros de Nuevas Ideas, que aseguran independencia y espíritu político, hecho que será un tesoro para Bukele.

“Jamás esperen que el movimiento Nuevas Ideas, sea un instrumento Gubernamental, porque no estamos haciendo nada y ha fracasado todo. Te estás jugando tu papel en la historia y podés ser reconocido como un transformador o una persona odiosa y odiada. Depende de lo que vos hagas y las formas de cómo lo vas hacer”, acotó.

En relación a la posición política a favor de Estados Unidos, Gutiérrez enfatizó que saber hacer bien las cosas, porque Bukele se está volviendo el “niño bonito”, para entidades como la ANEP y tanques de pensamiento de derecha del país.

“Vos (Bukele) dijiste que Maduro es Dictador, en momentos en que las Naciones Unidas, resuelve que el único gobierno legítimo es el de Maduro, es cierto, que no sos presidente del país todavía, sos candidato electo. Pero hay que tener más medida en lo que decís”, sugirió.

De igual manera explicó “ahora en los Estados Unidos te relacionaste con los más de derecha. Esta bien si son tus amigos, uno no sabe. Eso es una fiesta para una parte de las derechas locales. Sos el niño bonito de la ANEP y otros centros de pensamiento de la derecha (…), algunos te están calificando ya como una figura encubierta, porque nada de eso, dicen, dijiste en la campaña electoral y si ese es tu pensamiento está bien. Pero es conveniente que vos aprendas a hablar con la gente con franqueza si sos neoliberal decilo. No hay ningún delito”.

El analista político le recordó al presidente electo, que una cosa es ser candidato a la presidencia y que ganó la presidencia. Pero hoy hay un cambio, ya que él deberá gobernar en los próximos cinco años, lo cual debe ser manejado diferente.