Bukele señala a medios de comunicación, bancos y organismos internacionales como detractores del bitcoin

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En el artículo de opinión “Deja de beber Kool-aid de élite”, que será publicado en la próxima edición de Bitcoin Magazine, el presidente de la República, Nayib Bukele, señala a los medios de comunicación, bancos, ONGs, organismos internacionales, casi todos los gobiernos y corporaciones del mundo, como los detractores del bitcoin, quienes tienen miedo y presionan para revertir la decisión.

“Son las élites poderosas del mundo y las personas que trabajan para ellas o se benefician de ellas, también son dueños de los ejércitos, los préstamos, el suministro de dinero, las calificaciones crediticias, la narrativa, la propaganda, las fábricas, el suministro de alimentos; controlan el comercio internacional y el derecho internacional”, expresa el mandatario.

Sostiene que están dispuestos a luchar, mentir, difamar, destruir, censurar, confiscar, imprimir y hacer lo que sea, para mantener y aumentar su control a través del número de publicaciones de los periódicos del mundo, las agencias de calificación crediticia y todas las organizaciones financieras internacionales quienes están diciendo lo mismo, como si estuvieran en un coro, que la economía de El Salvador supuestamente fue destruida debido a su “apuesta de bitcoin”.

Bukele negó que la economía del país fue destruida por una pérdida de $50 millones, debido a la caída en picado del precio de bitcoin en los intercambios, ya que el país en 2021 produjo $28 mil millones en productos y servicios, pues impulsar la idea de que una pérdida de $50 millones-menos del 0.2% del PIB-destruiría o incluso pondría en problemas la economía de El Salvador, es mucho más que estúpido, es revelador.

“Uno pensaría que los genios económicos de Bloomberg, Forbes, Fortune, Financial Times, Deutsche Welle, BBC, Al Jazeera, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, etc., tendrían suficientes analistas y editores versados en estos temas, para decirles que no publiquen esas tonterías. Uno pensaría que estos artículos absurdos no pasarían esos consejos editoriales, pero lo hacen, incluso, ocupan un espacio muy grande, como una página completa en The New York Times”, recalca.

Asimismo, cuestiona por qué estos medios internacionales antes no denunciaron los $37 mil millones que los gobiernos anteriores robaron del erario del país, por el contrario publicaron que una economía la cual produce $28 mil millones de dólares al año, irá a la quiebra por una discutible pérdida de $50 millones, no ser capaces de pagar las deudas e ir rumbo al default; ser clasificado como el país con mayor riesgo de incumplimiento en el mundo.

“Mi mensaje es deja de beber Kool-Aid de élite y echa un vistazo a los hechos, aún mejor, ven a preguntarle a la gente, mira las transformaciones por ti mismo, camina por las calles, ve a la playa o a nuestros volcanes, respira el aire puro, siente lo que realmente significa ser libre, mira cómo una de las naciones más pobres del continente y la anterior capital mundial del asesinato está cambiando para convertirse rápidamente en el mejor lugar posible”, manifestó. El presidente de la República señala que su gobierno no simplemente lucha contra una oposición local, o los obstáculos habituales que cualquier país pequeño puede enfrentar, sino contra el sistema mismo, pues El Salvador al ser el epicentro de la adopción de bitcoin, y tener éxito, muchos países lo seguirán.