Bukele reta a la comunidad internacional a mostrar un plan de seguridad como el realizado en El Salvador

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

En los últimos 11 días no se han registrado homicidios a escala nacional, según las cifras oficiales del Gobierno. Este domingo no hubo ningún homicidio y es el día 14 del mes que no se reportan muertes violentas, agregan las autoridades.

Sobre el tema, el presidente de la República, Nayib Bukele, en redes sociales instó a la comunidad internacional a que le mostraran un plan de seguridad que obtuviera resultados como los que se han obtenido en El Salvador, para así cambiarlo. “A la ´comunidad internacional´, muéstrenme un tan solo plan de seguridad en el mundo que haya tenido estos resultados y nos cambiaremos a ese. Uno solo”, dijo el mandatario cuando la Policía Nacional Civil informó que el sábado 15 de abril no se habían registrado homicidios.

El domingo 16 de abril tampoco hubo homicidios a escala nacional, según cifras oficiales. “Pasa otro día sin homicidios en El Salvador y nadie en la `comunidad internacional´ respondió al reto de mostrarnos un tan solo plan de seguridad, en cualquier parte del mundo, con mejores resultados. Tal vez lo muestran mañana. Una vez lo muestren, nos cambiaremos a ese”, dijo el presidente Bukele a través de sus redes sociales.

Solo en el mes de abril, El Salvador ha tenido 14 días sin homicidios, de esos, 11 han sido de forma consecutiva en estos últimos días. Los días con cero homicidios han sido: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de abril. Los días que se registraron homicidios fueron el 3 y 5. El primer día, la PNC reportó la captura de Darlin Zuleyma Ramírez, de 23 años, por el homicidio de Rafael Antonio Rauda, de 58 años, ocurrido en Ciudad Delgado. Ramírez atacó a Rauda con arma blanca, mientras él dormía. El 5 de abril se registró un homicidio en Conchagua, La Unión, se trató de una mujer asesinada por su compañero de vida. Siempre en La Unión, pero en Yucuaiquín, otra mujer fue asesinada luego que su esposo la atacara con arma blanca. Otro homicidio sucedió en Colón, La Libertad. En los tres casos, se capturaron a los supuestos responsables.

En enero de este año, el país cerró con 20 días sin homicidios, mientras que en febrero el país cerró con 21 días sin registrar muertes violentas. El mes pasado, se lograron 22 días sin homicidios, con las cifras de abril, El Salvador lleva 77 días sin homicidios durante 2023, expresan las autoridades.

Esos 77 días se suman a lo que el gobierno ha registrado desde 2019. El Gobierno de Bukele suma 347 días con cero homicidios. Estas cifras “son el resultado” del Plan Control Territorial y del régimen de excepción. Esta última medida ha sido fuertemente criticada debido a que ha violentado los derechos humanos de miles de personas inocentes capturadas acusadas de pertenecer a estructuras terroristas.