Bukele no participará en la conferencia bitcoin 2022

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El presidente de la República, Nayib Bukele, no participará en la conferencia bitcoin 2022 que se celebrará en Miami, según lo reveló la cuenta de Twitter de la organizadora (@TheBitcoinConf), pues a través de una carta, Bukele canceló su participación por “circunstancias imprevistas” en el país, que requieren la presencia del presidente de manera urgente.

La conferencia Bitcoin, según plasmó el mandatario en la carta, “es una de las mayores celebraciones del poder de la libertad, la descentralización y el ingenio humano en su lucha contra la ignorancia y centralización”, en este evento normalmente se reúnen inversiones y aquellos personajes relacionados a la criptomoneda.

Bukele afirmó que han pasado diversas situaciones desde la última conferencia “y era mi sincera esperanza poder celebrar nuestras victorias colectivas con otro anuncio, otro pequeño aporte en nuestra lucha por la liberación del dinero, uno de los pilares de la sociedad moderna”. Aparentemente Bukele hacia referencia a los bonos bitcoin que el Gobierno de El Salvador pretende emitir. En este evento celebrado en Miami Estados Unidos, Bukele brindaría mayores detalles sobre la emisión de bonos bitcoin anunciados desde noviembre 2021 que saldrían al mercado en marzo de este año, pero no lo ha hecho y tampoco hay más información al respecto.

El jefe de Estado informó que tomó “la difícil decisión” de cancelar su participación en la conferencia debido a “circunstancias imprevistas” en El Salvador que requieren la presencia del presidente a tiempo completo. Aunque no especifica concretamente por qué no asistirá, se puede deber, al régimen de excepción que actualmente se ha implementado en el país, el cual ha sido fuertemente criticado por organizaciones civiles y comunidad internacional por prestarse a violaciones a derechos humanos, no de los pandilleros, sino de los salvadoreños.

“Tendré que estar en otro flanco en la batalla por la libertad”, destacó Bukele en la misiva.

El bitcoin es moneda de curso legal en el país desde el 7 de septiembre del año pasado, ha sido fuertemente criticado por diversos sectores e incluso en el senado estadounidense, pues este criptoactivo se presta para el lavado de dinero y no existe un control sobre el mismo.