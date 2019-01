Bukele niega sus prácticas religiosas en un Estado laico

@DiarioCoLatino

El periódico El Heraldo de México publicó una serie de fotografías en las que revela que el candidato a la presidencia por GANA, Nayib Bukele, junto a otros miembros de su familia, visitó y rezó en una mezquita musulmana.

Bajo el titular “Candidato a la Presidencia de El Salvador reza en una mezquita después de negar su religión”, el periódico pone en duda las declaraciones del candidato a la presidencia, que claramente ha establecido que su religión es cristiana evangélica.

En la publicación del periódico mexicano Bukele aparece rezando en la mezquita musulmana junto a otros familiares, como Yamil Bukele y Karim Bukele. Además, destaca que “el candidato de GANA ha negado su fe, como garantía y promesa ante los votantes, existen evidencias reales en las cuales su padre deja en claro que sus hijos la practican”.

Y es que el padre de Nayib Bukele, Armando Bukele, fue en vida presidente de la Asociación Islámica Árabe en El Salvador.

El Salvador, por Constitución de la República, es un Estado laico y no niega la existencia y práctica de una religión. Ya que las leyes salvadoreñas no prohíben ningún tipo de ideología y/o creencia de una persona. Hasta el momento, el candidato de GANA no ha negado ni desmentido la publicación del periódico mexicano.