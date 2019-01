“Bukele es un paparruchero”, dice candidato Hugo Martínez

Mirna Jiménez

DiarioCoLatino

El candidato presidencial del FMLN Hugo Martínez cuestionó las propuestas de gobierno presentadas por el candidato de GANA, Nayib Bukele, tras afirmar que no cumplen las expectativas que había generado entre sus seguidores.

Además, el candidato de izquierda rechazó rotundamente los señalamientos de que ARENA y el FMLN están unidos en contra del candidato de GANA, y lo acusó de divulgar mentiras con el objetivo de evadir sus propias responsabilidades y hacer frente a las críticas.

“En inglés se llama fake news y la palabra correcta en español es paparrucha, él es un paparruchero (creador de mentiras), siempre está generando noticias falsas, siempre está echándole la culpa a los demás de sus incapacidades, él debe responder con la frente en alto lo que va a hacer y lo que no va a hacer; ya basta de acusaciones infundadas, acusó a la Universidad de El Salvador que se había puesto de acuerdo con ARENA y de repente si hay un eclipse va a decir que es culpa de nosotros”, reclamó el candidato.

Martínez dijo que Bukele ofreció una serie de medidas, muchas de las cuales ya se están ejecutando y más completas. Además, afirmó que la propuesta del candidato de derecha de crear una CICIES para El Salvador solo demuestra su incapacidad.

“Él tiene un problema estructural de incapacidad, él no sabe cómo conducir un gobierno, no sabe cómo resolver los problemas de este país, siempre le estuvo pidiendo ayuda a papi o a sus allegados y hoy haría lo mismo, pedirle ayuda a un organismo internacional cuando aquí hay instituciones con trayectoria, con la consolidación suficiente”, manifestó en entrevista con canal 21.

Martínez añadió, por otro lado, que la propuesta de seguridad presentada por Bukele está desfasada y que el Gobierno actual está llevando a cabo un proceso mucho más completo que incluye reinserción de los privados de libertad, entre otros aspectos.

“Número 1, ese enfoque está desfasado; número 2, a la gente no le interesa cuántas reuniones van a haber, a la gente le gusta la acción, hay que golpear a la estructura de conducción de los grupos criminales, a esos es a los que les tenemos que dar una lucha sin tregua”, recalcó.

Martínez manifestó que el reclamo de un sector de la población y la búsqueda de otra opción ha sido utilizado de manera oportunista por el candidato de GANA, pero que no está ofreciendo la mejor opción para el país.

“La gente buscaba una alternativa que salió peor porque está mintiendo descaradamente sobre una serie de temas y ¿qué confianza se puede tener en alguien que ya en el punto de partida está haciendo esas maniobras?”, se preguntó.

De acuerdo con el aspirante de izquierda, no se puede negar que hay cuestionamientos contra algunas actitudes de los políticos, pero eso no implica que la población rechace la política social de los últimos gobiernos de izquierda.

“Yo no he encontrado hasta hoy una persona en el terreno que me diga que está inconforme porque estemos dando los paquetes escolares. Claro, hay un candidato que dice que es despilfarro porque él creció en cuna de oro, le financiaron sus estudios, nunca supo de alguien que va sin zapatos”, destacó.

Martínez reconoció que la gente está pidiendo más cercanía de parte del Estado y que centrará esfuerzos en el área de salud pública para mejorar los sueldos de los trabajadores de ese sector, pero también les exigirá mejor atención para la población.

Sobre el actual presidente Salvador Sánchez Cerén, Martínez negó que haya sido un mandatario lejano a la gente. “Él ha sido poco mediático, que es diferente, porque él siempre tuvo sus programas, sus actividades con diferentes sectores los fines de semana, pero no fue un presidente mediático”, sostuvo.

Martínez recalcó que va a desplegar el Estado en todo el territorio para combatir la delincuencia. “Nosotros lo tenemos claro y es la primera acción que vamos a implementar el primero de junio, en materia de seguridad”, afirmó.

El candidato efemelenista ofreció un gobierno más identificado con la población y con presencia en el territorio, así como abierto con la prensa, como lo han hecho en la campaña presidencial junto con la candidata a la vicepresidencia Karina Sosa. “Nosotros nunca nos hemos negado a ir a una entrevista, incluso a los foros que se podrían considerar adversos”.

Karina Sosa, candidata a la vicepresidencia, en tanto, dijo que las numerosas encuestas divulgadas hasta hoy y donde le otorgan un gran apoyo al candidato Bukele chocan con la realidad que se percibe en el terreno. “Nosotros sí vamos al terreno, sí hablamos con la gente, sí estamos prestos a atender los reclamos y halagos, somos parejos. Esa ha sido nuestro estilo en toda la campaña, ¿y qué hemos encontrado? Así como encontramos personas que nos dicen cosas que no les han gustado, también hay personas que nos dicen ‘nunca había votado por el Frente, pero al escuchar su programa de gobierno, su estilo y forma de ser, voy a votar’”, dijo Sosa en canal 21.