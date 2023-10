Bukele dice que van a “enterrar” a la oposición en 2024

Samuel Amaya

El presidente de la República, Nayib Bukele, llegó anoche al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para inscribirse como candidato presidencial a pesar de estar prohibido por la Constitución de la República. En su discurso, Bukele dijo que en 2024 buscan arrasar en las elecciones y “enterrar” a los partidos de oposición.

A pesar de la prohibición constitucional, el mandatario dijo en su discurso que “la reelección, la elegirán ustedes, nosotros únicamente nos estamos postulando como candidatos. El pueblo salvadoreño decidirá si quiere que le demos a nuestros niños un capirucho o una computadora”.

Bukele, que es catalogado como un candidato inconstitucional, enfatizó que se tiene “un reto” el próximo 4 de febrero de 2024 “para enterrarlos de una vez por todas para siempre”, en referencia a los partidos de oposición.

“Por ahí me decían alguien aliado a nosotros, que no hiciera campaña porque ya se ganó, yo le digo, es que no vamos a ganar, vamos, con la ayuda de Dios, a enterrar a ARENA y FMLN. No basta solamente ganar la elección o sacar bastantes votos, para eso necesitamos arrasar en todas las urnas”, concluyó.