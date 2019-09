Bukele continuará con el proyecto El Chaparral, “aunque no sea viable” 

Yaneth Estrada

Irregularidades de la presa El Chaparral vienen desde el gobierno de Elías Antonio Saca. El presidente de la República Nayib Bukele tildó la construcción de la presa El Chaparral de ser “un monumento a la corrupción”. Además el mandatario señaló como responsables a los dos últimos gobiernos del FMLN, pese a que el proyecto inició con el último gobierno de ARENA, que contrató a la ahora cuestionada empresa italiana ASTALDI.

“A mi de lo que me dan ganas es de ponerle dinamita a esa obra y demolerla, ese monumento a la corrupción, y lastimosamente lo iba a hacer pero vino gente de la Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), técnicos, y me dijeron: mire presidente eso va a salir mucho más caro porque la corrupción ya esta consumada”, manifestó el Mandatario.

De acuerdo con lo planteado por Bukele la obra que en un primer momento tendría una inversión de 207 millones de dólares, que a su juicio “ya era caro”, al final la obra tendrá un costo que supera los $700 millones de dólares, casi ocho veces más de lo programado.

“Desde la Fiscalía General de la República (FGR) se ha determinado que el dinero de esta empresa fue a parar a una filial en Colombia, transferido a una empresa panameña y luego a un SPA de la ahora esposa de un expresidente”, dijo Bukele.

El expresidente Mauricio Funes respondió, desde las redes sociales que “el pago a ASTALDI fue autorizado y realizado por la Directiva de CEL, previo dictamen favorable de la Corte de Cuentas de la República (CCR). En esa decisión no tengo nada que ver. Es la FGR de Douglas Meléndez la que se inventó un supuesto soborno a mi nombre del que no hay una tan sola evidencia”.

Funes agregó que las irregularidades se dieron en el gobierno Saca que fue quién contrató a ASTALDI. La “CEL en mi gobierno negoció la terminación del contrato y lo hizo conforme a las recomendaciones del asesor jurídico”.

En junio de 2010, Astaldi presentó a la CEL un informe en el que aseguraba que el margen derecho de la montaña que sostiene el dique se estaba moviendo como consecuencia de las lluvias y la inestabilidad del suelo, por lo que en julio de 2012 se canceló el contrato con la empresa en mención, por lo que el Gobierno tuvo que pagar $108,500,000. Con los años aumentó el monto a pagar por la obra, que presuntamente no tiene estudios técnicos que respalden su realización.

El presidente Bukele anunció que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financiará una auditoría forense para determinar los autores “del robo de dinero”, vinculado a el caso El Chaparral.

“Vamos a dar con los que se robaron ese dinero, entre ellos el expresidente Funes y su ahora esposa, y vamos a hacer que lo devuelvan porque este dinero es del pueblo salvadoreño”, agregó Bukele.

Cooperación UE

En otro tema, Bukele habló sobre la presunta corrupción señalada al expresidente Funes, con los fondos de cooperación de la Unión Europea. El mandatario aclaró que se firmó una carta compromiso con la Unión Europea para el buen uso de los recursos de cooperación debido a un “supuesto” desvío de fondos en el primer gobierno del FMLN.

El jefe de Estado mencionó que el monto total fue de 82 millones de dólares de cooperación de la Unión Europea, que fueron transferidos a la Partida Secreta durante el gobierno de Mauricio Funes “para la compra de collares y relojes”.

Ante esto, Funes respondió: “Nayib dice cualquier estupidez que escucha o recoge de los panfletos de la derecha a los que antes atacaba. Ningún dinero de la cooperación fue a parar a gastos reservados de mi gobierno, y lo más ridículo es afirmar que “$82 millones se gastaron en joyas y relojes”.

Funes recalcó “si El Chaparral cuesta más de $700 millones esa es responsabilidad de CEL, bajo el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, quien volvió a licitar el proyecto. A mí que no me metan en ese entuerto que no fui yo quién negoció con la empresa que tiene parada la obra. Nayib no tiene de qué acusarme”, insistió.