Bukele cambia su discurso respecto a la ideología de género

Luego de asistir a la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC) en los Estados Unidos, el presidente reelecto inconstitucionalmente, Nayib Bukele, dijo que El Salvador ha prohibido la ideología de género debido a su promoción de ideas “antinaturales”, “anti-Dios” y “antifamilia”.

El pasado 22 de febrero cuando Bukele salió de la CPAC, la directora nacional de Moms Fort Liberty, le preguntó sobre qué hace El Salvador en el tema de la ideología de género, tomando en cuenta que dicha organización es conservadora, que prioriza los derechos parentales en educación y promueve un discurso anti-LGBTI.

“Nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante, además, no solo que la currícula no lleve ideología de género y todas esas cosas, sino que también es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto de lo que van a aprender sus hijos”, respondió Bukele a la directora.

“Al final, a mi no me molestaría pagar si tuvieran una educación de calidad, pero nos hacen pagar para que tengan educación contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, ese es el verdadero peligro, hay que erradicar eso de las escuelas», añadió Bukele.

Sin embargo, en 2014, cuando Bukele era candidato para la Alcaldía de San Salvador tenía una opinión diferente. “Yo creo que la lucha de los derechos civiles de nuestro tiempo es la comunidad LGBTI, yo quiero estar de lado correcto de la historia, siempre he dicho eso, mi temor es estar al otro lado (…) no voy a estar de lado de los discriminadores”, comentó Bukele en una reunión que sostuvo con organizaciones LGBTIQ+; en ese entonces se declaró “heteroaliado”.

Días después de la declaración del 22 de febrero, el ministro de Educación, Mauricio Pineda, confirmó que se habían retirado de los centros escolares toda idea de ideología de género. “Confirmado: todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, informó el funcionario.