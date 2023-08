BRP llama a marchar en rechazo a la reelección ilegal del presidente Bukele

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Las organizaciones que conforman el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) invitaron a la población a marchar el próximo 15 de septiembre, para conmemorar un nuevo aniversario de la independencia, pero a la vez, repudiar la pretensión del presidente de la República, Nayib Bukele, de reelegirse ilegalmente en las elecciones de 2024.

Fran Omar Rodríguez, representante del BRP, explicó que el punto de concentración será el parque Cuscatlán, a las 8 de la mañana, de allí marcharán hasta la Plaza Cívica, en rechazo a la dictadura del “clan Bukele” que intenta consolidarse.

“Si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acepta la candidatura de Bukele, las elecciones presidenciales serán fraudulentas. Recordemos que la Constitución plantea la insurrección del pueblo cuando el régimen la viola; el llamado es a las fuerzas revolucionarias, democráticas y progresistas a crear un Frente Amplio que trascienda a la lucha electoral y procure la derrota de la dictadura”, manifestó.

Asimismo, dijo que la marcha del 15 de septiembre será una expresión de rechazo a las reformas que reducen el número de municipios y diputaciones, y la forma de elección de los legisladores, ya que estás modificaciones están viciadas, porque no fueron consultadas con el pueblo y alteran el sistema político para beneficiar a los partidos progobierno.

Rodríguez enfatizó que el Estado de Excepción en el actual proceso electoral es otro mecanismo de fraude, además, viola los derechos de las personas que no han cometido delitos y no permite al pueblo a actuar libremente, esta medida atemoriza a la población para que no proteste por el deterioro de sus niveles de vida.

“Expresamos nuestra firme voluntad de lucha por rescatar al país del retroceso, la profunda crisis económica y social que golpea con más fuerza a los sectores populares, es necesario el establecimiento de un gobierno democrático y al servicio del pueblo, que logre una paz con justicia social, sin presos políticos, persecución de opositores, con salarios y pensiones dignas, sin hambre ni desalojos a familias pobres, sin delincuentes en las calles ni en el Estado”, aseguró.

Según los representantes del BRP, en la marcha del 15 de septiembre también se denunciará nuevamente que las comunidades de Guajoyo, Cabañas, Suchitoto, Santa Marta, Cinquera, Copapayo, Pepeshtenango, Agua Caliente, entre otras, son criminalizadas y asesinadas por el militarismo.

La agresión del gobierno a la comunidad de Guajoyo tiene una motivación política, que no es combatir la delincuencia, sino atemorizar a la población para que no luche por la defensa de sus tierras, amenazadas de expropiación por una familia terrateniente apoyada por el gobierno.

Los habitantes de Guajoyo son personas honestas y trabajadoras, muy bien organizadas y beneficiarias del Programa de Transparencia de Tierras creado tras los Acuerdos de Paz de 1992; se dedican a la actividad agropecuaria y a la defensa del medioambiente. Las acciones contra esta población forma parte de un plan represivo del gobierno, de persecución política, desalojo, cercos y operativos militares en otras comunidades para evitar que se sumen a las protestas populares, provocadas por el deterioro de las condiciones de vida del pueblo.