Bomberos y Protección Civil intensifican inspecciones en ventas de productos pirotécnicos

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Previo a la Nochebuena donde la mayoría de salvadoreños queman pólvora para festejar la Navidad, el Cuerpo de Bomberos y equipos de Protección Civil intensificaron las verificaciones en los puestos de productos pirotécnicos, para constatar que los comerciantes cumplan las medidas de seguridad y evitar una tragedia.

Baltazar Solano, director de Bomberos, dice que hasta la fecha no se tienen registrados incidentes con pólvora, sin embargo, exhortó a la población a acatar las recomendaciones y no permitir que los niños manipulen productos pirotécnicos, ya que no hay ninguna pólvora segura.

“Buscamos evitar que la manipulación de estos productos pirotécnicos prohibidos por su peligrosidad cause daños físicos y sicológicos a las personas, especialmente a los niños, que este sea un 24 de diciembre para disfrutar y estar en familia y no tener que lamentar incidentes”, afirmó Solano.

Asimismo, Protección Civil indica que desde el 17 de noviembre al 23 de diciembre cuando inició el Plan Fin de Año 2022, se reportan 87 rescates acuáticos de los cuales, 1 es simple y 86 profundos.