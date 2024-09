Bloqueos en redes vulneran derecho al acceso de información pública: abogado

Redacción YSUCA

Masivos bloqueos de cuentas de X (antes Twitter) hacia ciudadanos, medios de comunicación y periodistas por parte de varias instituciones gubernamentales como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ANDA, Protección Civil, Casa Presidencial y la cuenta de Nayib Bukele, se dieron a conocer a través de un listado entregado a administradores de redes sociales gubernamentales con el fin de bloquear varios perfiles críticos del Órgano Ejecutivo.

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, dijo a Radio YSUCA que bajo este contexto, las cuentas de redes sociales de instituciones públicas se convierten en una vía de comunicación que tienen los ciudadanos para informarse sobre el acontecer social y político del país.

Escobar sostuvo que esta es una práctica de censura hacia la ciudadanía, así como un bloqueo para acceder a información pública.

El comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión de El Salvador, Andrés Guzmán, aseguró en su cuenta de X que “podemos bloquear a quien queramos”. Fundamentó su afirmación en el artículo 6 de la Constitución de la República que señala que la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites claros.

Escobar desmintió la afirmación del comisionado y afirmó que las cuentas institucionales no le pertenecen a un particular y no tienen ninguna potestad de bloquear a ningún usuario.

En 2019, una decisión de la Cámara de lo Contencioso Administrativo sentó un precedente favorable para las cuentas de salvadoreños que son bloqueadas de cuentas oficiales. Esta resolución determinó que tales acciones infringen los derechos a la libre expresión y al acceso a la información pública.

