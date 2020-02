Bloquean paso en Troncal del Norte como protesta por falta de agua

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Desde tempranas horas de esta mañana, habitantes de la colonia San Antonio, en el kilómetro 11 de la carretera Troncal del Norte, cerraron el paso en el carril que de Apopa conduce a San Salvador, en protesta por la falta de agua potable.

Los residentes de la zona manifestaron que desde hace un año, cinco pasajes de la colonia no reciben el servicio de agua de forma regular, por lo cual, decidieron protestar en la importante vía como una forma de presión, para que las autoridades de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) les resuelva el problema que les aqueja.

“Decidimos venir a cerrar, pero no por hacer el daño, sino porque no tenemos agua, estamos comprando hasta en $1.40 el barril de agua, y ANDA solo nos dice que si vendrán, mandan una pipa al tiempo, pero eso no es nada para tanta gente que vivimos aquí”, expresó una de las habitantes de la colonia San Antonio.

El paso fue abierto hasta que representantes de ANDA y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) llegaron al lugar para buscar una solución a la problemática.