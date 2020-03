BATWOMAN llega a HBO

HBO/@SAmigosCoLatino

Próximamente HBO nos llevará a la sombría ciudad de Gotham. La nueva serie, BATWOMAN, basada en los cómics de DC, cuya adaptación contará con 22 episodios, se estrena el viernes 17 de abril solo en HBO y HBO GO, y se suma al resto de los contenidos de HBO inspirados en novelas gráficas, tales como WATCHMEN, KATY KEENE, SWAMP THING o DOOM PATROL (esta última estrenada recientemente en Cinemax).

Armada con una pasión por la justicia social y la fuerza para expresar lo que piensa, Kate Kane llega a las sombrías calles de Gotham como BATWOMAN, una entrenada luchadora lista para terminar con el resurgimiento criminal en la ciudad. Pero no será una heroína desde el comienzo. En una ciudad desesperada por la salvación, deberá primero superar sus propios demonios antes de convertirse en un símbolo de esperanza para Gotham.

Kate Kane, interpretada por Ruby Rose, nunca planeó convertirse en la nueva justiciera de Gotham. Tres años luego de la misteriosa desaparición de Batman, Gotham es una ciudad desesperada. El departamento de policía de la ciudad está desbordado por las pandillas criminales. Entonces, es aquí que llega Jacob Kane (Dougray Scott) con su servicio de seguridad privada de grado militar “Crows Private Security”, que ahora protege la ciudad con su potencia de fuego y milicia omnipresente. Años antes, la primera esposa de Jacob y su hija fueron asesinadas como parte del fuego cruzado en un crimen de Gotham. Como consecuencia, él envió a su única hija sobreviviente, Kate Kane, fuera de Gotham por su seguridad. Luego de una baja deshonrosa de la escuela militar y años de durísimo entrenamiento, Kate vuelve a su hogar cuando la pandilla de “Alicia en el país de las maravillas” toma como blanco a su padre y su servicio de seguridad, al secuestrar a la mejor oficial de los Crows, Sophie Moore (Megan Tandy). A pesar de haberse casado nuevamente con la adinerada Catherine Hamilton-Kane (Elizabeth Anweis), Jacob aún lucha con su pasado mientras mantiene distancia con Kate. Pero Kate es una mujer que no pide permiso, y con el objetivo de ayudar a su familia y a su ciudad, se convertirá en lo que su padre detesta, una justiciera. Con la ayuda de su hermanastra Mary Hamilton (Nicole Kang) y Luke Fox (Camrus Johnson), el hijo del gurú tecnológico de Wayne Enterprises, Lucius Fox, Kate continua con el legado de su primo desaparecido, Bruce Wayne, como BATWOMAN. Kate hará todo lo que esté a su alcance para combatir a la psicótica Alice (Rachel Skarsten) quien se encuentra deslizándose entre la cordura y la locura. La serie seguirá a Kate mientras trata conquistar a sus demonios antes de convertirse en la heroína que la ciudad necesita.

BATWOMAN está protagonizada por Ruby Rose (Orange Is the New Black), Rachel Skarsten (Reign, Birds of Prey, Imposters), Meagan Tandy (Survivor’s Remorse, Teen Wolf), Nicole Kang (You, The Code, Swallow), Camrus Johnson (The Sun Is Also a Star, Luke Cage), Elizabeth Anweis (9-1-1, The Affair) y Dougray Scott (Mission: Impossible).

Los productores ejecutivos de BATWOMAN son Greg Berlanti (Arrow, The Flash, Supergirl),

Caroline Dries (The Vampire Diaries, Smallville), Geoff Johns (Titans, Wonder Woman)

y Sarah Schechter (Blindspot, Riverdale). El piloto de BATWOMAN fue producido por David Nutter (“Game of Thrones,” “The Flash,” “Arrow”) y Marcos Siega (“The Vampire Diaries,” “You”), quien es también director del primer episodio. Es un drama lleno de acción de Berlanti Productions en asociación con Warner Bros Television.