Bases Magisteriales insta a Hananía de Varela a que elabore una política pública educativa

La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, sostuvo recientemente que en el presupuesto 2022 seguirán con la formación docente, y hoy de forma “urgente”, ya que que recién acababan de hacer las pruebas a los docentes que estaban concursando para ser incorporado a la Ley de Salarios, y salieron resultados “verdaderamente preocupante que demuestran la deficiencia con que las universidades han estado formando a los a los maestros”.

Las anteriores declaraciones generaron críticas en el sector docente, ya que ellos aseguran que la funciona verdaderamente no conoce el fenómeno académico.

La titular de Educación sostuvo que “todavía no les puedo dar resultados, pero pronto vamos a dar esos resultados, y yo espero que me ayuden a cambiar esa situación, porque si no cambiamos esa situación es mentira que estemos hablando de transformación educativa; los maestros tienen serias deficiencias”, resaltó la ministra Hananía de Varela en reiteradas ocasiones a los diputados de la Comisión de Hacienda.

Dijo que, en la prueba “no ha habido compadrazgos, ni amiguismos, ahí ha salido la verdad y debemos de tomar acciones inmediatas para corregir eso, porque estamos vulnerando el derecho a la educación de nuestros niños”.

En contraposición, Bases Magisteriales expuso su descontento ante el proceso que realiza el Ministerio de Educación en evaluación de los maestros que aplicaron a las plazas docente por Ley de Salario.

La gremial docente dijo que con los ataques que ha realizado la ministra de Educación a los maestros demuestra que no entiende el fenómeno educativo del país.

Paz Zetino, secretario general de Bases Magisteriales, dijo que Carla Hanania de Varela demuestra “que es una funcionaria que se hizo cargo de un ministerio de los más importantes del país, sin conocer la realidad educativa de El Salvador”.

“Usted no puede venir a descargar toda la responsabilidad de la crisis de la formación docente, cuando usted sabe que a partir de 1985 cedieron la formación al mercado”, comentó.

Por tanto, manifestaron que, como sindicato, llevan más de 10 años de estar solicitando que el Ministerio de Educación, como ente rector, retome la formación docente del país, “nunca lo han querido hacer”, dijo el dirigente magisterial

Paz Zetino concluyó que como sector docente se sienten ofendidos “con el ataque sistemático” que Carla Hanania hace, también, quedan en espera que, dentro de pocos días la funcionaria “se ponga a trabajar” para que escriba con sus propias manos una política pública educativa y “deje de hacer tanto espectáculo”.