BANDESAL busca subsidio para artistas nacionales

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Sin importar el sol, decenas de artistas nacionales se concentraron en las afueras de la Asamblea Legislativa para dar una “probadita” de su talento artístico y así acompañar la iniciativa del presidente de BANDESAL, Juan Pablo Durán, para que $17 millones les sean entregados a este sector en concepto de subsidio, por ser afectado por la pandemia de la COVID-19.

Payasos, músicos, bailarines, circenses, pintores y más se dieron cita en las afueras de la Asamblea Legislativa y acompañaron la iniciativa.

Entre carcajadas, sonrisas y bromas no faltaron los relatos que la pandemia ha dejado, ya que por el cierre hubo poca libertad para hacer shows, y en estos momentos se han visto limitados respecto a su trabajo, bajando así los ingresos en sus familias, por lo cual andan en la “rebusca” para llevar el sustento a sus hogares.

“La pandemia nos vino a afectar bastante, porque aún abriendo la economía hemos trabajado muy poco, en los circos estamos mal, hay momentos que se trabajan, momentos que no, entonces, hay que salir a rebuscarse por los frijolitos día a día”, relató Eduardo Zelaya, mejor conocido como el payaso “Cepillito jr”.

Su colega Gerardo Gustavo, “Algodoncito”, dijo que “estamos fregados, porque casi no hay trabajo, los circos no están al 100 % de su trabajo, pero estamos viendo de qué forma salimos adelante. No tenemos la ayuda necesaria, nosotros necesitamos que el Gobierno nos eche la mano. No estamos exigiendo, sino, que sea una ayuda voluntaria”.

Algodoncito señaló que fue iniciativa del Gobierno en quererlos apoyar a dicho sector, “gracias a Dios y a ellos, es que nos hemos movilizado hasta la Asamblea”, sostuvo el agradable payaso quien en su casa dejó a sus cinco hijos y a su esposa para ver de qué manera lleva el pan a su mesa.

Solicitan reformas a la ley de FIREMPRESA

El presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), Juan Pablo Durán presentó a la Asamblea Legislativa una solicitud de reforma a la ley del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA), para favorecer, con financiamiento, a más sectores, entre ellos a las personas en estado informal.

Durán se refirió a las reformas al decreto 685 sobre la Ley de Creación del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, respaldada por el presidente de la República, Nayib Bukele y la ministra de Economía, María Luisa Hayem.

Durán señaló que en el programa de subsidios de dicho fideicomiso existe un excedente de $77.9 millones, de los cuales se propone reorientar $50 millones para dar financiamiento a las micros y pequeñas empresas del sector informal. $17.9 millones serían destinados al sector de artistas y pescadores, en concepto de subsidio, y $10 millones serían reorientados para apoyar emprendimientos de personas con discapacidad.

Agregó que han beneficiado a 2,295 empresas formales, y ya han ejecutado $220 millones de los $600 millones que BANDESAL recibió del fideicomiso para la recuperación economía.

De esto subsidiamos a 13,504 empresas a nivel nacional que suman 155,000 empleados que ya recibieron el subsidio por parte de nuestro Gobierno. Además hemos entregado 19,155 créditos a 10 años plazo con el 3 % y un año sin pagar nada a empresas del sector informal”.

En el pago de subsidios sobró $140 millones, invirtieron $62.1 y les sobró $77.9, de los cuales decidieron que se reorientara en los rubros antes mencionados, ya que la con la empresa formal aún tienen 300 millones para subsidiarla.

Con esto, se estima que se puedan apoyar a los artistas nacionales del país, llámese; payasos, músicos, pintores, bailarines, circenses, entre otros donde se refleje el arte.

“No podemos pretender tener a un sector de la sociedad que nos da tanta alegría en nuestras fiestas particulares, patronales, carnavales solo para ese momento; jamás el Estado se ha acordado de este sector, es una deuda histórica que vamos a saldar con el presidente Bukele y con su equipo de Gobierno”, señaló Durán.

Para la entrega de este subsidio se está realizando un censo a los artistas de cualquier índole que reflejen en efecto que son artistas y que se han visto afectados por la pandemia del nuevo coronavirus.

Juan Pablo Durán, de BANDESAL, afirmó que quedan cerca de $300 millones para las empresas del sector formal, de los cuales se propone destinar $30 millones para apoyar a los colegios privados y universidades pequeñas.

“Los colegios privados que atienden a niños de bajos recursos que no están pagado la colegiatura y que se encuentran en un estado agónico, es necesario salir a su encuentro y poder apoyarles”, indicó Durán.

Dentro de la propuesta de reforma presentada por Durán se incluye una modificación al programa de créditos para las empresas formales, y subir el monto máximo de $25,000 a medio millón de dólares.

También se propone incluir en el destino del crédito la formación de capital, y no solo capital de trabajo. Además para las empresas que presenten mora por impago de impuestos, por un periodo de un año, la iniciativa contempla incorporar al requerimiento de crédito el monto adeudado, señaló Durán.

Cabe destacar que la iniciativa fue firmada por el presidente de la República, Nayib Bukele y la ministra de Economía, María Luisa Hayem, más no por algún diputado de la Asamblea Legislativa.