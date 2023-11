Autoridades de migración emitirán un millón de pasaportes en enero de 2024

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las autoridades migratorias tienen previsto la emisión de un millón de pasaportes para enero de 2024, según lo informó la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

Es de destacar que en la actualidad el gobierno ha emitido 969,000 pasaportes. Y si el próximo año llegan al millón de pasaportes, en enero, sería histórico. Portal afirmó que esto no se había registrado en otras administraciones.

Además, reconoció que fue Belmopán, capital de Belice, el primer país, luego de Estados Unidos, en el que se habilitó el pasaporte in situ, ya que hay aproximadamente 60,000 salvadoreños.

El pasaporte servirá a todos los salvadoreños que no lograron acercarse a sacar el DUI, con dirección en el extranjero, podrán votar con el pasaporte.

Se está trabajando de 7 a.m. a 10 p.m. para que diáspora se acerque a 25 de los 28 consulados en EE.UU sin cita para que obtengan el DUI, que cuesta $35.

En otros países como Guatemala, Costa Rica y Australia, se tenía hasta este domingo 5 de noviembre para obtener el DUI, en los consulados.

Y, además, están considerando que se presenten partidas no actualizadas y les puedan emitir su DUI.

Agregó que “para los consulados que no tenemos servicio de emisión directa, tenemos un servicio de DUI exprés, que cuesta $20 para que le llegue su DUI hasta donde usted se encuentra”.

Hay que recordar que los salvadoreños que voten por internet podrán hacerlo desde el 6 de enero al 4 de febrero de 2024, ya que el sistema estará abierto 30 días.

Sin embargo, el voto presencial se ejecutará en una sola jornada del 4 de febrero.

Esta declaraciones las dio al presentarse en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Hacienda cuando presentaron el presupuesto de Hacienda, para Relaciones Exteriores, el próximo año y que será de $53.8 millones, aumentando $5.6 millones respecto a lo asignado en 2023.