Atentado a la paz mundial

El ataque que realizara Estados Unidos, Reino Unido y Francia a Siria, con el pretexto de tener armas químicas, es sin lugar a dudas una amenaza a la paz mundial. No descartemos que, tanto Estados Unidos como Inglaterra, han buscado la reacción de Rusia, que ha sido la única potencia que respalda al Gobierno sirio.

Inglaterra, por cierto, ha promovido acciones de todo tipo contra Rusia, porque responsabiliza a su Gobierno de haber dado muerte con un veneno a un doble agente ruso en Gran Bretaña.

Mientras que Estados Unidos no solo no cree que Rusia pueda responder a un ataque contra los aliados, en parte porque no posee el poderío militar, o porque no quiere afectar la realización del mundial de fútbol.

Lo que la ciudadanía aquí en El Salvador y en el mundo debe saber: que los ataques de Estados Unidos contra Siria tienen que ver, fundamentalmente, porque la fuerza rebelde que organizaron para derrocar al Gobierno de Bashar Al-Ásad, fracasó. En un primer momento, al iniciar la guerra en Siria a principios de 2011, era una fuerza que en teoría solo eran rebeldes opositores al Gobierno, y apoyados por Estados Unidos.

Luego, “los rebeldes” sirios fueron respaldados por fuerzas terroristas conocidas como El País Islámico.

Rusia se convirtió en aliado del Gobierno de Al-Ásad y logró reducir a las fuerzas invasoras que han estado a punto de aniquilarlas totalmente. Es aquí cuando aparece Estados Unidos y sus aliados, y lanzan ataques a diversos puntos de Siria bajo el pretexto que Siria posee armas químicas.

El propósito de Estados Unidos y las potencias económicas europeas de derrocar al Gobierno sirio es porque este país juega un papel estratégico en el paso de mercaderías de oriente a occidente, además, tiene una reserva de petróleo de 2,500 millones de barriles.

Es decir, el ataque de Estados Unidos, Reino Unido y Francia a Siria no es porque tenga armas químicas, como decía de Irak antes de invadirla, sino, doblegar un Gobierno para hacerse de su petróleo y otras riquezas naturales.

Lo que también está claro es que el ataque a Siria ha puesto en peligro la paz mundial.