Aspirantes a ingresar a la UES realizan prueba bajo medidas de bioseguridad

Yaneth Estrada

@caricheop

Los estudiantes que desean entrar a estudiar a la Universidad de El Salvador (UES) realizaron la Prueba de Conocimientos Específicos para Aspirantes del año 2021, bajo estrictas medidas de bioseguridad, informaron autoridades universitarias.

Este año todo el proceso de ingreso ha estado marcado por la pandemia del COVID-19, por lo que la Universidad ha tenido que implementar medidas de bioseguridad.

Es de destacar que la institución tuvo que enfrentarse a algunos problemas durante la prueba, como el hecho de que los aspirantes se aglomerarán en las entradas principales.

Entre las medidas de bioseguridad estuvieron el tomarse la temperatura, mantener el distanciamiento social y el uso del alcohol gel.

En total fueron 9,300 aspirantes los que realizaron el examen en las cuatro sedes de la Universidad central, occidental, oriental y paracentral, de esos 3,000 pertenecen a las universidades multidisciplinarias.

Raúl Azcúnaga -vicerrector de la UES- dijo que para ciclo I 2021 se proyecta realizar de manera semi presencial, para atender a unos 55,000 estudiantes que tendrá la UES.

Y agregó que en cada jornadas por lo menos dos mil estudiantes, iban a ser evaluados y distribuidos en las nueve facultades que solo podrían permitir 300 estudiantes.

La prueba se dividió en tres turnos, la primera que fue realizada a las 8:00 a.m., la segunda jornada a las 10:30 a.m. y la tercera 1:30 p.m. Este examen es aplicado a los aspirantes que no superaron la puntuación requerida para ingresar en la primera ronda.

En todas siempre hubo un equipo de atención de medidas de higiene y los auditorios donde fue programado el examen contaban con coordinación de los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional de las facultades para evitar posibles contagios de COVID-19.

Azcúnaga, agregó que para el próximo la administración busca un ingreso de 13,000 estudiantes en vista de la ampliación de la matrícula en las nuevas sedes, el año pasado solo aceptaron 12,200 cupos.

Además, señaló que un total de 14 estudiantes con discapacidad también se examinarán en las aulas de la Facultad de Ciencias Agronómicas con el apoyo y coordinación de la Unidad de Estudiantes con Discapacidad que atiende a dicha población estudiantil en la UES.

Es de destacar que para el año que viene se aumentaron 10 millones por orden del Ejecutivo, dinero que servirá para la construcción de dos nuevas sedes universitarias que estarán ubicadas en Morazán y Chalatenango.