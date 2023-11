Así se jugará la jornada 17 del Apertura, tras reprogramación por Tormenta Tropical

Rebeca Henríquez

La jornada 17 del Apertura se desarrollará este miércoles 8 de noviembre en una sola jornada, luego de que fue cancelada por la Tormenta Tropical Pilar. Los partidos darán inicio desde la 3:15 p.m. y el último se llevará a cabo a las 6:30 p.m. entre Municipal Limeño vs Isidro Metapán.

A las 3:00 de la tarde de este miércoles se jugará el Fuerte San Francisco vs Águila en el estadio Correcaminos, y Dragón vs FAS en el Barraza, y quince minutos después, Platense vs Alianza en el Antonio Toledo Valle, y Santa Tecla vs Firpo en Sonsonate.

A las 3:30 p.m. Once Deportivo se enfrentará a Jocoro en el Arturo Simeón Magaña. Y el último partido será a las 6:30 p.m. en el estadio Ramón Flores Berrios, entre Limeño e Isidro Metapán.