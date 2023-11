Así es la agenda de la Liga Mayor de Fútbol para el cierre de la fase regular del Apertura

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Este domingo de agenda futbolística cargada, con el desarrollo de la jornada 22, última para el cierre de la fase regular en el torneo Apertura, se espera que los dos equipos restantes se definan en los cuartos de final.

Con una jornada única este domingo 26 de noviembre y todos los partidos a disputar a las 3:00 p.m., las series son las siguientes: Alianza vs Jocoro en el estadio Cuscatlán, FAS vs Metapán en el Óscar Quiteño, Firpo vs Águila en el Sergio Torres Rivera, Santa Tecla vs Municipal Limeño en el Ana Mercedes Campos, Dragón vs Once Deportivo en el estadio Ramón Flores Berrios en Santa Rosa de Lima y Fuerte San Francisco vs Platense en el Correcaminos.

Hay que recordar que seis equipos ya están clasificados a los cuartos de final, entre ellos: Águila, FAS, Firpo, Alianza, Jocoro y Dragón. En la posición 7 se encuentra Isidro Metapán con 28 unidades, Fuerte San Francisco con la misma cantidad en la 8, Municipal Limeño en la novena con 25 y en la décima Once Deportivo con 24.

Con el cierre de la fase regular, los equipos darán un paso menos en busca del título del Apertura 2023. El campeón vigente, FAS, actualmente se encuentra en la casilla 2 de la tabla y buscará este fin de semana los puntos restantes para finalizar como líder. Mientras que Águila, un equipo que se ha mantenido en la cima casi todo el torneo, tendrá la oportunidad de finalizar como líder u otorgarle el primer lugar a los tigrillos.

De acuerdo al calendario establecido por la Primera División, los encuentros de cuartos de final se disputarán el próximo 29 y 30 de noviembre y los de vuelta el sábado 2 y domingo 3 de diciembre. Las semifinales serán el 6 y 7, y el 9 y 10. Además, conforme a lo que anunció la Primera, la gran final se jugará el 23 del mismo, sin ninguna modificación en la programación hasta esta fecha.