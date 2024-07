Asamblea entrevista a candidatos a magistrados propuestos por ARENA

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistó a los candidatos a magistrados para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a propuesta del partido ARENA. El próximo 31 de julio, los legisladores deben elegir a los nuevos funcionarios, en la sesión plenaria ordinaria.

El primer entrevistado de la tarde de este viernes fue el abogado Selim Ernesto Alabi Mendoza, quien se desempeñó como exjefe de asesores de ARENA. Fue ex diputado de la Asamblea de 1994 a 1997, fue electo magistrado suplente del TSE de 1999 a 2004.

En su participación, Alabi sostuvo que cuando un funcionario está en un organismo electoral, tiene que cumplir con la legislación, “cuando hay intereses de país, uno tiene que someterse a ese interés, un organismo electoral solo debe cumplir las normativas y disposiciones que se generan, el generar un conflicto no es la función de un organismo electoral”.

El aspirante sostuvo que, si se continúa con el sistema electoral de forma presencial, ahora, “hay una gran ventaja, hoy podemos tener centros de votación hasta en la colonia más pequeña y distante que pueda haber, producto de la seguridad que vive el país”.

El segundo entrevistado para magistrado propietario fue Wilber Alexander Orellana Díaz, quien afirmó hay varias cosas que deben mejorarse, siempre y cuando haya voluntad de los entes involucrados.

“Acá no es solamente le corresponde al TSE, hacer un cambio y nada más, sino que hay otras instituciones que también deben tratar de que el trabajo que se hace desde el TSE siempre sea una garantía de la democracia y de la transparencia, que es, lo que da certeza a la población y la seguridad de que el deseo que ellos tienen porque una persona llegue a ser gobernante en un municipio, departamento o en el país, cuando ellos emiten el sufragio”, planteó Orellana.

El tercer entrevistado para magistrado propietario fue Erick Ademir Hernández Portillo, diputado suplente de ARENA en la legislatura 2018-2021 y presidente de la Comisión Electoral y asesor de ese partido. Su vinculación con el partido terminó en julio de 2023. Afirmó que su motivación para aspirar al cargo es que dice ser propositivo y proactivo que puede llevar “no nuevas ideas, porque el TSE al final su finalidad es garantizarle a la población que lo que marque y vote en la papeleta se respete”.

Para Hernández, en la última elección, el actual TSE le quedó debiendo a la población; ya que no tuvo los resultados en tiempo, “obscurecieron no a los ganadores, si no en sí, el proceso y al final es darle transparencia y certeza a la gente”.

Este lunes se evaluarán a los aspirantes sugeridos por Nuevas Ideas y el martes cierra el proceso con los postulantes enunciados por la Corte Suprema de Justicia.

