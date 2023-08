Asamblea autoriza a GOES la emisión de deuda por $500 millones en títulos valores

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó con dispensa de trámite que el Gobierno salvadoreño emita $500 millones en títulos valores para “emergentes obligaciones generales del Estado”. Estos títulos valores podrán ser colocados indistintamente en el mercado local, regional o internacional.

Esta emisión de deuda provocó fuertes críticas en la oposición, ya que no se explicó el destino de los fondos. La oposición votó en contra del decreto, el oficialismo y aliados consiguieron 65 votos. El decreto fue presentado por Juan Neftalí Murillo Ruiz, viceministro de Ingresos y encargado de despacho, y no como suele hacerlo el ministro de Hacienda, Jerson Posada. La dispensa de trámite la promovió el jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara.

En el decreto se mencionó que los fondos obtenidos se destinarán para “atender diferentes y emergentes obligaciones del Estado en una o varias transacciones”, pero sin especificar líneas y cantidades.

La diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, dijo que “esta Asamblea siempre brindará gobernabilidad al presidente Nayib Bukele, para que tenga las herramientas jurídicas, financieras necesarias para ejecutar cada uno de los programas”.

En ese contexto, la legisladora oficialista agregó que los recursos obtenidos mediante este tipo de operaciones se traducen en proyectos de salud, educación y conectividad vial. De nuevo, sin profundizar.

Por su parte, el legislador William Soriano destacó que este “un momento muy bueno” para colocar los títulos valores: “Uno de los bancos más grandes de Estados Unidos dice que El Salvador se encuentra en un momento excelente, que se ha venido reduciendo la brecha fiscal considerablemente, que los ingresos del estado mejoran continuamente y se ha logrado reducir el gasto del Estado”, dijo Soriano en referencia al banco JPMorgan.

Con la aprobación de esta iniciativa se cumple el artículo 148 de la Constitución de la República que establece que los diputados, con mayoría calificada, están facultados a autorizar al Gobierno para que realice estas operaciones.

Sin embargo, diputados de oposición criticaron la medida. La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso, sostuvo que “en este nuevo martes de endeudamiento, los diputados de Nuevas Ideas aprobaron de manera irresponsable la autorización para que el gobierno se endeude con $500 millones. El dinero no le alcanza al barril sin fondo llamado gobierno”. La parlamentaria recordó que el Gobierno no es transparente y no rinde cuentas a la población.

Hasta marzo de este año, la Asamblea afín a Bukele había aprobado $8,729,863,417 de endeudamiento entre préstamos externos, garantías soberanas y autorizaciones para la colocación de títulos valores.