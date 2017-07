Asamblea aprueba Presupuesto General en medio de amenazas de inconstitucionalidad

@elder_gomez_2

La Asamblea Legislativa aprobó anoche el Presupuesto General 2017, de $ 4, 967.8 millones, en medio de amenazas de la opositora ARENA de presentar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una demanda de inconstitucionalidad contra “el procedimiento”.

Tras una serie de rebotes que llevaron el Proyecto de Presupuesto de un lado a otro, y modificaciones financieras de último minuto, al final, el monto fue aprobado con los votos de 49 de los 84 diputados que conforman el congreso, 47 de ellos emitidos en el instante, y dos más, el de los diputados del PDC, Rodolfo Parker, y el del Coordinador General del FMLN, Medardo González, agregados.

En el procedimiento no quedó atrás la trifulca parlamentaria que la inició Parker con una sábana de discurso que dio en el estrado legislativo, en el que cuestionó la decisión de votar primero por la aprobación del Presupuesto, antes de que cada una de las cinco fracciones políticas que integran el congreso, diera su parecer sobre la propuesta.

La reunión clave

A ello se agrega la suspensión a media tarde de una maratónica Sesión Plenaria que concluyó casi a la media noche y que había iniciado minutos después de las 2:00 de la tarde, para dar paso a un encuentro entre los legisladores que conforman la estratégica Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que preside la efemelenista Lorena Peña.

La aprobación del Presupuesto General 2017 se gestó cuando los representantes de los partidos políticos GANA, PDC y PCN anunciaron por separado que había consenso para la aprobación del Proyecto que el Ejecutivo había presentado a la Asamblea Legislativa desde septiembre pasado, para su estudio y aprobación legislativa.

De ahí también salió la rabieta de los legisladores de ARENA, a los que otra vez sus colegas de los partidos minoritarios, sus anteriores aliados, le jugaron una mala pasada, y donde anunciaron que no darían sus votos para aprobar el Presupuesto General 2017, al que consideran “desfinanciado”.

El discurso de los legisladores de ARENA había sido el mismo de los del resto de partidos políticos, hasta ayer, cuando éstos anunciaron que darían sus votos por la aprobación del Presupuesto General 2017, que había quedado suspendida desde diciembre pasado. “No podemos estar sin Presupuesto”, dijo a la prensa en tono tajante el diputado por GANA, Mario Tenorio, al poco tiempo de concluida la cita, a lo que agregó que la no aprobación del Proyecto “afecta la inversión” en el país.

Nuevas partidas

Tenorio también anunció que el “nuevo” Presupuesto General de la Nación lleva consigo una partida por $ 6 millones destinada al pago de prestaciones económicas a unos 60 mil ex combatientes de ambos bandos, del pasado conflicto armado.

Además, que incluye un 93% del escalafón reclamado por empleados del Sector Público de Salud en sendas protestas, algunas de las cuales han afectado la atención a miles de pacientes pobres, varias de cuyas citas médicas programadas con meses de anticipación, fueron suspendidas.

Peña, por su parte, informó que el monto aprobado para los gastos del gobierno tiene un aumento de $ 2.9 millones al Presupuesto de la Universidad de El Salvador (UES), y otros tantos miles de dólares para la Liga contra el Cáncer y para los organismos de socorro Comandos de Salvamento y la Cruz Verde Salvadoreña.

“Me hubiera gustado que esta propuesta (la del Presupuesto General de la Nación) hubiera sido apoyada por ARENA, pero el país, no puede esperar más”, exclamó el presidente del congreso y también diputado por GANA, Guillermo Gallegos.

La jefa de la fracción del FMLN, Norma Guevara, recordó a ARENA que su “inmadurez” al no votar por el Presupuesto General de la Nación, causa “daño” a la “inversión y a las empresas que invierten” en El Salvador.

Anunció que las reformas de última hora hechas al Proyecto Ejecutivo contemplan la inclusión del pago del subsidio a la energía eléctrica, gas licuado (propano), los “Paquetes Escolares”, escalafón del Sector Público de Salud y la Seguridad Pública.

La inconstitucionalidad

En medio de todos esos logros políticos conseguidos a través del Presupuesto General, el diputado por ARENA, René Portillo Cuadra, anunció que su partido político presentará en los próximos días una demanda de “inconstitucionalidad” ante la CSJ por “el procedimiento de aprobación del Proyecto del Ejecutivo”.

“Mantenemos nuestra posición de que el Presupuesto no alcanzará para las necesidades del país”, exclamó la diputada, Ana Vilma de Escobar, luego de que, juntos a sus compañeros, abandonara la reunión de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

“Una vez más el FMLN pierde la oportunidad al diálogo con la oposición”, cantó, por su parte, el otro diputado de ARENA, David Reyes, quien aseguró que los legisladores del resto de partidos políticos, “aprobaron un Presupuesto que riñe con la Constitución”.