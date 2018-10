Arzobispo insta a diputados dejar de lado cuotas partidarias

Oscar López

@OscarCoLatino

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas instó a los

partidos políticos a no elegir a funcionarios de segundo grado basados en cuotas partidarias. “No deben negociar cuotas de poder, tiene que prevalecer el bien común, el bien de la sociedad y elegir a las personas que sean libres para que puedan administrar justicia”, dijo el religioso al referirse al nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Fiscal General de la República.

“Es importante que pensemos lo que al pueblo le conviene y todos

queremos que la Corte (Suprema de Justicia) no esté acéfala porque vela por los derechos constitucionales de todas las personas. Tenemos una falencia muy grave en el orden jurídico”, argumentó el religioso.

Asimismo, enfatizó en que la falta de elección de éstos funcionarios

es una deuda de los diputados con la población “la elección de

autoridades de segundo grado es un deber importante de ellos

(diputados) y el que no lo logren es triste”, dijo.

Me gusta: Me gusta Cargando...