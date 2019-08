Arathoon y Turcios: luz y sombra en Lima 2019

El judoca Diego Turcios no vio actividad en los Juegos Panamericanos Lima 2019, por no dar el peso. Foto Diario Co Latino/COES

@ManahenGza Son dos atletas a los que no les ha faltado el apoyo incondicional del Comité Olímpico de El Salvador (COES), pero que en los Juegos Panamericanos Lima 2019 vivieron situaciones diferentes. Mientras el velerista Enrique Arathoon consiguió ser el primer atleta clasificado a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el judoca Diego Turcios volvió a quedar fuera de competencia antes de subir al tatami. Eso sí, conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos no fue fácil para Arathoon, ya que tuvo que lidiar con el viento en la Bahía de Paracas. Allí, tras 11 extenuantes regatas, el velerista salvadoreño totalizó 48 puntos que le bastaron para acabar en la cuarta posición general y sellar el boleto a Tokio 2020. “Ahora nos enfocaremos en Tokio, estamos con muchísima ilusión ahora que hemos ganado el boleto. Así que yo seguiré entrenando fuerte y esperando tener premio en los Juegos”, expresó el máximo representante de la Vela salvadoreña. Un dato importante es que Arathoon consiguió el boleto a los Juegos Olímpicos por finalizar en la cuarta posición general y porque sus tres antecesores (el guatemalteco Juan Maegli, el brasileño Bruno Fonte y el estadounidense Charles Buckingham) llegaron a territorio peruano ya clasificados a Tokio 2020. Esta será la segunda vez que Enrique Arathoon participará en la máxima cita del Ciclo Olímpico, ya que estuvo presente en los Juegos Olímpicos Río 2016, en los que finalizó 24 entre 46 competidores. El peso, un rival invencible El judoca Diego Turcios, mientras tanto, volvió a ser derrotado por la báscula al no dar el peso para competir en la categoría 81 kilogramos de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Turcios, incluso, llegó a Lima 2019 con fuertes posibilidades de ganar medalla, pero de nueva cuenta quedó fuera de competencia antes de los previsto. “Pido disculpas. Es muy duro entrenar cinco horas diarias, romperte las piernas y después no dar el peso. Estoy triste; más que el peso, se me fue la medalla”, expresó el judoca. En la misma línea, Turcios, quien tampoco dio el peso requerido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, dijo no tener idea de lo que pasó, pues llegó “súper bien” a Perú. “Estoy muy decepcionado con lo que pasó, porque veníamos súper bien. Normalmente, se llega con un 5 % arriba del peso, con 86 kilos, que es lo normal en los atletas de judo, y se baja en el transcurso de los días y das el peso sin problemas. Pero aquí no se dio”, argumentó el judoca. Otros aspectos que Turcios mencionó como causantes para no dar el peso fueron el clima frío de Lima y un control antidopaje sorpresa el día miércoles, que lo obligó a consumir agua, y eso afectó su proceso de disminución de peso. Para finalizar, el judoca salvadoreño dijo que asumirá las consecuencias deportivas por no haber dado el peso y dejó en claro que seguirá enfocado en clasificar a los Juegos Olímpicos. “Estoy muy dolido. Mi sueño sigue siendo estar en los Olímpicos de Tokio. Seguiré entrenando y estoy dispuesto a pagar las consecuencias en mi aspecto deportivo, porque tampoco le he robado nada a nadie ni he hecho algo ilegal. Pero para los judocas esto es lo más duro que te puede pasar”, concluyó. Compartir Facebook

