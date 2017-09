Aprueban reformas al Sistema de Ahorro para Pensiones

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Después de varios días de negociaciones intensas la Comisión Adhoc para el estudio de las reformas al Sistema de Pensiones logró dictaminar de manera favorable, el decreto que contenía un pliego de reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), el cual fue aprobado por los diputados esta madrugada.

Estas reformas tenían como finalidad, reparar el sistema previsional vigente que ya era insostenible y no proporcionaba a los jubilados una indemnización acorde a las necesidades, además de corregir el déficit fiscal que acarrea el Estado provocado por la deuda de pensiones.

Desde el inicio de la discusión y por regla aritmética legislativa, la propuesta de reforma propuesta por el Gobierno no logró los votos necesarios dentro de la comisión para ser tomada como la base del Estudio. Los partidos ARENA, GANA, PCN y PDC acordaron que se tomara como punto de partida la Propuesta Integradora de Reformas a la Ley SAP, iniciativa que había sido presentada por este bloque hace algunos meses.

“La propuesta del gobierno demostró ser la mejor en todos los aspectos pero por cuestiones de aritmética legislativa, se tomó como base la que presentaron los partidos de derecha, a nosotros como FMLN nos tocó ir mejorando los porcentajes para beneficiar a los trabajadores”, dijo Rolando Mata, diputado del FMLN.

La diputada Norma Guevara, jefa de fracción legislativa del FMLN, dijo: “la propuesta del gobierno demostró en la base de estudios actuariales realizados por el mismo actuario que creó la ICP (Iniciativa Ciudadana de Pensiones) ser mejor para los trabajadores y para el Estado, pero no tuvo el respaldo y pasamos nosotros (FMLN) a un segundo capítulo que aun en el esquema de los cuatro partidos, nuestro interés ha sido que los beneficios del trabajador no disminuyan y de ser posible mejoren”.

Dentro de la discusión de las reformas, se acordaron catorce puntos en los cuales, los miembros de la Comisión Adhoc tendrían que acercar posturas para procurar la aprobación del dictamen, de estos hasta ayer solo quedaban dos puntos en discusión: el caso de los optados y un cambio en los porcentajes que les corresponderían como pensión y la devolución total de sus cotizaciones para los trabajadores que no lograran el requisito de años laborados para beneficiarse de la pensión vitalicia.

En estos casos, el Gobierno y el FMLN planteaban que en el caso de los optados, que son los trabajadores que fueron obligados a pasar del IMPEP a las AFP, aun cuando ya tenían la cantidad de años laborados necesaria para aplicar a jubilación y siguieron trabajando, a estas personas se les calculara su pensión con base al 35% de su último salario devengado aumentándole un punto porcentual cada año hasta llegar a un techo del 55% y con la regulación de que las pensiones de estos no deben pasar de $2 mil.

La propuesta de los partidos de derecha era tomar como base para estos al momento de jubilarse, el 30% del último salario devengado y el aumento de un punto porcentual cada tres años, lo que en la base de veinticinco años solo les representaría el 40% de su salario como techo de su pensión.

Para este caso se aprobó la opción del gobierno por ser más viable para los trabajadores, el ultimo punto de debate y que requirió de varias horas de negociación fue el porcentaje de devolución que debería otorgarse a los trabajadores que al momento de cumplir la edad de jubilación que son 55 años para mujeres y 60 para hombres no lograsen los treinta años laborales cotizados para poder beneficiarse de la pensión vitalicia.

La propuesta del Gobierno y del FMLN era que en estos casos se devolviera el cien por ciento de sus cotizaciones a los trabajadores, esto sería la totalidad de los ahorros contenidos tanto en el fondo individual como en el colectivo o solidario.

Tomando en cuenta que según lo aprobado en cuanto a la distribución de las cotizaciones que dicho sea de paso aumentarán al 15% teniendo que aportar dos puntos a la cotización actual, al fondo individual se destinaría 8%, al colectivo 5% y 1.9 por ciento será destinado a las AFP como honorarios por administración, en la propuesta del Ejecutivo, el trabajador recibiría 13.1%.

Los partidos de derecha planteaban que el cálculo de la devolución para quienes no calificaran para otorgárseles pensión vitalicia se hiciera con base a la cuenta individual solamente, ya que de entregarse el cien por ciento, la cuenta colectiva quebraría y no podría otorgarse la pensión vitalicia, algo que para el FMLN no era viable y calificaron como injusto.

“Esto no es correcto porque representa un castigo para el trabajador, si bien reduce el déficit previsional, es injusto socialmente hablando y nuestra batalla ha sido defender el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a que se les reconozcan todas sus aportaciones, es decir, ese cinco por ciento más la rentabilidad”, manifestó Norma Guevara.

Luego de negociar por esto, la asignación propuesta por el FMLN fue aceptada y además se aceptó que a quienes se les otorgue pensión vitalicia, esta sea calculada con base al 11.1% o más dependiendo del costo por otorgamiento de esta que rondaría el 2% o menos. La reforma también contempla el mejoramiento de las indemnizaciones por invalidez total o parcial por accidentes de trabajo o enfermedad para los trabajadores.

La iniciativa fue aprobada con 74 votos a favor y tres abstenciones del partido ARENA correspondientes a las diputadas Patricia Valdivieso, Karla Hernández y Alejandrina Castro.