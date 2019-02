APREDESAL: Prevención a la enfermedad renal

Gloria Silvia Orellana

La prevención, como herramienta de cambio en los comportamientos sedentarios, dietas alimenticias y chequeos médicos, recomendaron los integrantes de la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (APREDESAL). Lanzaron su compaña de concienciación “Cuida tus riñones, no dependas de una máquina”.

En el marco del “Día mundial del riñón”, a conmemorarse el 8 de marzo, APREDESAL, ha iniciado una campaña que oficialmente comenzará el domingo 3 de marzo, en la Plaza Las Américas o Salvador de El Mundo, en la cual, habrá pruebas en sangre, consejería y regalo de camisetas con la leyenda de la campaña de prevención.

Omar Vásquez, presidente de APREDESAL, explicó lo alarmante de la enfermedad renal crónica, que solo en tratamiento sustitutivo de la función renal se registra 2 mil 400 pacientes en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y el costo por el tratamiento ronda los 19 mil dólares, por paciente.

“Nosotros estamos tratando de concientizar y orientar a la población salvadoreña en el cuido de sus riñones, Porque es una enfermedad silenciosa que lastimosamente, cuando el paciente llega a depender de un tratamiento sustitutivo de la función renal, fue por el descuido en su dieta, automedicación y sedentarismo, entonces como APREDESAL, queremos que la gente tenga conocimiento de esto”, comentó.

Roberto Rivas, vicepresidente de la organización, que son a la vez, pacientes renales realizaron señalamientos, sobre los tratamientos médicos, que por los altos costos, opinó que podrían enfocarse en los trasplantes de riñón, para bajar los costos de los tratamientos ambulatorios. Al señalar que la insuficiencia renal está afectando a una buena parte de la población.

“Sabemos que esto va en aumento, porque hay una sobrecarga de pacientes en el seguro social (ISSS), como en el ministerio de salud (Hospital Rosales) esto nos ha motivado a prevenir por medio de estas campañas que no hacen estas instituciones. Como pacientes renales, recibimos tres tratamientos de hemodiálisis a la semana, ya que nuestros riñones ya no funcionan, así que durante tres horas estamos unidos a una máquina para que saque los tóxicos que se acumulan en nuestra sangre y que el riñón ya no puede filtrar por medio de una fístula o catéter, es por esto que queremos hacer conciencia de estos problemas de salud que cambia el estilo de vida”, aconsejó.

Para Laura Miranda, presidenta de la Asociación de Transplantados Renales de El Salvador (ATRES) y como paciente trasplantada, celebraron la iniciativa de APREDESAL, de una campaña en prevención de la enfermedad renal, a la que se unen para apoyar el esfuerzo.

“La población desconoce mucho sobre el transplante renal. Muchos, ni saben que en el país se realiza este tipo de operación o las personas tienen miedo a la donación, por desconocer el tema y piensan que por donar morirán o les pasará otra cosa.

Y solo comentarles que la unidad de transplante renal, lleva 34 años de existencia y se han realizado 799 transplantes, y ningún donante ha fallecido a causa de haber donado su riñón”, aseguró Miranda.

APREDESAL y ATRES, invitaron a la población a evitar el sobrepeso que lleva a la hipertensión o diabetes y que lleva directamente al daño renal, por tanto deben tomar conciencia y evitar la insuficiencia renal. Y poner más atención en la contaminación por los agroquímicos utilizado en los cultivos.

“Hacerse dos chequeos al año, tomar agua, cambiar los estilos de vida dañinos puede ser la diferencia. Tomarse la presión, el examen de criatinina son exámenes que pueden medir el porcentaje de su función renal y si lo hacemos temprano, y nos damos cuenta que solo un 50 % de función renal tenemos, hay que tomar cartas en el asunto y de forma seria para revertir el daño renal”, afirmó Germán Dionisio Chávez, secretario de APREDESAL.