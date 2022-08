APES exige a la PNC respeto al libre ejercicio del periodismo

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

En redes sociales circuló la denuncia de que la fotoperiodista de El Diario de Hoy (EDH), Yessica Hompanera, fue retenida la mañana de este sábado por la Policía Nacional Civil (PNC), mientras trabajaba en los alrededores del Banco Central de Reserva (BCR), tomando fotos del tráfico en la zona, pero los agentes de seguridad privada la interceptaron bajo el argumento de que “con sus imágenes, vulneraba la seguridad del edificio público”.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció la injustificada retención de la fotoperiodista, a quien los agentes la retuvieron por más de media hora, la acosaron y amenazaron con confiscar su teléfono celular, cámara fotográfica y revisar el material periodístico. La PNC pidió a Hompanera el DUI, por motivos de seguridad no lo prestó, ya podría ser fotografiado sin justificar la razón o qué harían con la imagen, en su vez, presentó la credencial de EDH donde aparece detallada toda su información.

“El policía tomó imágenes de la periodista y, para su respaldo, ella hizo lo mismo, fue en ese momento, alrededor de las 11:40 de la mañana, que el policía tomó su celular y llamó a una patrulla para llevarla detenida, por no obedecer a las órdenes. Usted no se mueve de aquí porque está retenida”, narró la publicación de EDH.

La APES exigió a la PNC respetar el libre ejercicio periodístico, ninguna autoridad tiene derecho a retener a una periodista con el fin de obligar a revisar, borrar o destruir sus notas o fotografías.

Hompanera tomaba fotografías del tráfico vehicular en las cercanías del BCR entre la 1a calle poniente y 7a avenida norte, en el centro de San Salvador, cuando vigilantes de la institución y luego agentes policiales le dijeron que no podía tomar fotos de la institución pública, algo que la fotoperiodista no estaba haciendo, pero que en cualquier caso al tratarse de bienes y funcionarios públicos, no debería ser nunca motivo de retención o intimidación por parte de las autoridades policiales.

“La policía salvadoreña ha retenido a una fotoperiodista de EDH cerca del centro de San Salvador, la rápida acción solidaria de sus colegas de EDH hizo que la policía entrara en razón y fue liberada, sin embargo, querían decomisarle el teléfono, herramienta que usa para su trabajo diario. Exigimos respeto a la labor periodística y a la integridad de la colega”, escribió en su cuenta de twitter César Fagoaga, presidente en funciones de la APES.

La APES ha buscado sin éxito desde 2021, reunirse con el director de la Policía dado que la corporación es una de las instituciones que más limita el trabajo periodístico en El Salvador