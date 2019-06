Antuna y Jiménez hacen olvidar a Vela y Chicharito en México

Charlotte, Estados Unidos | AFP

Con siete goles en combinación, Uriel Antuna y Raúl Jiménez han sido las figuras ofensivas de México durante la fase de grupos en la Copa Oro-2019 y por ahora el ‘Tricolor’ no ha echado de menos a sus figuras Carlos Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández.

En las semanas previas al torneo de la Concacaf, Vela y Hernández se autodescartaron de la convocatoria del seleccionador argentino Gerardo ‘Tata’ Martino. Carlos con un desaire más al ‘Tricolor’ y Javier argumentando motivos familiares y a la vez haciendo berrinches ante la prensa y en las redes sociales.

En cambio, Jiménez se reportó al llamado después de una destacada temporada con el Wolverhampton de la Premier League y Antuna, que ha dado destellos en la MLS con el Galay, tuvo la suerte de su lado porque su nombre era uno de los sobrantes en la lista preliminar mexicana para la Copa Oro.

– Tras un récord lejano –

Con 51 goles, Javier Hernández es el máximo anotador histórico de la selección mexicana, pero este verano boreal tuvo una prioridad: en lugar de tratar de incrementar su cifra, prefirió no ir a la Copa Oro y le pidió a Martino su anuencia para estar presente en el nacimiento de Noah, su primer hijo.

Días antes de la llegada del bebé, ‘Chicharito’ dejó entrever que había otra razón para no acudir a la Copa, un malestar guardado al declarar ante la prensa que con los compromisos de la selección «siempre los que más ganan son los que no juegan».

En paralelo, el delantero se ha enganchado con periodistas y aficionados que lo han criticado en redes sociales por haberle dicho que no al llamado de la selección, sobre todo después de haber tenido una pobre temporada con el West Ham.

En contraste, Jiménez lució con 17 goles en su primera temporada con el Wolverhampton y de buena manera aceptó la convocatoria a la Copa Oro generando así una comparación inmediata con ‘Chicharito’ Hernández.

Ya en la Copa Oro, Jiménez marcó tres goles en la fase de grupos –dos ante Cuba y uno contra Martinica– y llegó a 20 como seleccionado mexicano. La marca de Hernández aún está lejana, pero Raúl la ambiciona.

“Los récords están para romperse. Estoy lejos, pero me quedan muchos años de carrera y claro que quisiera (superar el récord de ‘Chicharito’), aunque no va a ser sencillo”, expresó Jiménez.

Por lo pronto, a sus 28 años, tres menos que Hernández, Raúl tiene el respaldo total del ‘Tata’ Martino.

«Hay que dejar bien claro que Raúl Jiménez es nuestro delantero más importante, no sólo de los que están acá en la Copa Oro, sino del fútbol mexicano”, avaló el seleccionador.

– Fastidio de uno; ilusión de otro –

Si en 2014 Carlos Vela fue capaz de de decir que no a un Mundial, cinco años después negarse a ir a la Copa Oro no le resultó difícil.

“Yo ya he tenido mis procesos, he tenido mis oportunidades, he jugado muchos partidos con la selección y no pasó nada extraordinario jugando Carlos Vela”, dijo el delantero mexicano que anda en buen momento con Los Ángeles FC pues marcha como líder de goleo de la MLS.

A sus 30 años, Vela no siente ya ilusiones por ir al Mundial de Catar-2022. «Llegaría con 34 años. Creo que hay que darle oportunidad a otra gente».

Y justo en el momento en el que Vela ha dado el paso al costado, precisamente ahí en la MLS y coincidentemente en Los Ángeles, apareció el delantero Uriel Antuna, de 21 años.

Gerardo Martino lo incluyó en la lista preliminar de 29 jugadores que dio para la Copa Oro, casi sin posibilidades, pero por una serie de lesiones terminó por quedarse en el Tri.

En el debut ante Cuba en la Copa, México se impuso 7-0 a Cuba con tres goles y una asistencia de Antuna.

“Fue una noche inolvidable”, dijo Uriel. “Siempre será un orgullo representar a la Selección Nacional y en donde me toque estar siempre voy a dar el máximo”, comentó emocionado.

Tras el afortunado juego contra Cuba, Martino se encargó de mantener al joven con los pies en la tierra. “…Su rendimiento fue superlativo para alguien que recién empieza, nada más tuvo una buena noche, sólo eso”.

Como titular fijo, el ‘Brujo’ Antuna volvió a dar una asistencia en el triunfo de 3-1 sobre Cuba y en el cierre de la fase de grupos marcó un gol en la victoria de 3-2 contra Martinica.

Uriel Antuna con cuatro goles es hasta ahora el el goleador de la Copa Oro, Raúl Jiménez le sigue con tres. Ambos han correspondido a la confianza del ‘Tata’ Martino, quien ya verá qué hacer con los que como Carlos Vela y Javier Hernández le dijeron no a la selección.

“Estoy contento con los jugadores que vinieron. Ya me ocuparé de cada uno de los futbolistas que no vinieron y las causas por las cuales no vinieron”, advirtió el ‘Tata’.