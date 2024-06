América Latina se solidariza con Bolivia ante intentona golpista

MÉXICO/Xinhua

Países de América Latina rechazaron este miércoles de manera enérgica la intentona golpista en Bolivia y se solidarizaron con su presidente, Luis Arce, y el pueblo boliviano.

El presidente Arce denunció en un mensaje a la Nación desde la sede del Gobierno, en La Paz, la intentona golpista y llamó a los bolivianos a movilizarse para defender la democracia.

Al respecto, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que espera que la democracia prevalezca en Bolivia, pues “los golpes nunca han funcionado”.

En un comunicado, la cancillería brasileña aseguró que “el Gobierno brasileño condena en los términos más enérgicos el intento de golpe de Estado en curso en Bolivia, que implica la movilización irregular de tropas del ejército, en una clara amenaza al Estado democrático de derecho en el país”.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la futura mandataria, Claudia Sheinbaum, condenaron la intentona golpista y manifestaron su respaldo al Gobierno del país sudamericano. “Manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano”, escribió López Obrador en sus redes sociales.

Sheinbaum, en tanto, calificó el intento golpista de algunas fuerzas armadas de Bolivia como “un atentado contra la democracia. Condenamos enérgicamente estos hechos. Nuestro apoyo incondicional al presidente Luís Arce y a su pueblo”, señaló.

La presidenta de Honduras y presidenta “pro tempore” de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Xiomara Castro, convocó con “urgencia a los presidentes de los países miembros de la CELAC a condenar el fascismo que hoy atenta contra la democracia en Bolivia y exigir el respeto pleno al poder civil y a la Constitución”.

Por su parte, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condenó la intentona golpista y llamó a la comunidad internacional a defender la democracia.

Desde Argentina, la canciller Diana Mondino rechazó los hechos en Bolivia y expresó que “los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”. El expresidente argentino, Alberto Fernández (2019-2023), dijo a través de la red social X que “el levantamiento antidemocrático de algunas unidades del Ejército de Bolivia, solo merecen el más enérgico repudio. Mi respaldo incondicional al presidente Luis Arce. No permitamos que la voluntad del pueblo sea avasallada. ¡Fuerza Bolivia!”, enfatizó.

En tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su repudio al “intento de golpe de Estado en marcha” en Bolivia y extendió “toda la solidaridad del Gobierno y pueblo cubano” al mandatario Arce, además de calificar de indignante “el atropello a la democracia”.

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la intentona y dijo que “ese es el camino que quieren todos los fascistas (…) Fuerzas que han traicionado su juramento de lealtad al Estado han tomado el Palacio presidencial en La Paz”, en referencia a las Fuerzas Armadas de Bolivia.

En un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, Caracas llamó a “la comunidad internacional” y en especial a la CELAC “a movilizarse en favor de la democracia boliviana y repudiar esta nueva tentativa que trata de imponer un régimen fascista y golpista en contra de las fuerzas populares de nuestro hermano país” El Gobierno venezolano rechazó los “grupos amparados por las oscuras fuerzas que han intentado llevar a América Latina hacia un estado de violaciones sistemáticas de los derechos conquistados por los movimientos sociales y populares de nuestra región”.

Por su parte, el presidente chileno, Gabriel Boric, condenó “enérgicamente” el despliegue en Bolivia de unidades militares en los alrededores de la sede del Gobierno de ese país andino.

“Desde Chile manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de (presidente) Luis Arce. Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país”, escribió el mandatario en la red social X, y agregó que no se puede “tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o en cualquier lugar”.

El Gobierno ecuatoriano lamentó “los hechos suscitados en Bolivia. Ecuador hace votos por la vigencia de la democracia, el estado de Derecho y el respeto al orden constitucional establecido (…) Confiamos que se dará una salida pacífica a esta grave situación. Reiteramos nuestra solidaridad al pueblo boliviano”.

En tanto, el Gobierno de Perú señaló que “respalda al pueblo y al Gobierno constitucional del presidente Luis Arce y rechaza todo acto que atente contra el orden democrático e institucional de ese país. Asimismo, expresa su respaldo a los esfuerzos institucionales para preservar el orden y el estado de Derecho en el hermano país de Bolivia”.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, condenó “enérgicamente los hechos en desarrollo en Bolivia protagonizados por un sector de sus FFAA (Fuerzas Armadas), que atentan contra su orden democrático y constitucional”.

La cancillería uruguaya condenó “enérgicamente los intentos de desestabilización democrática e institucional producidos en Bolivia y apela a respetar el orden constitucional establecido legítimamente en ese país” y recordó, además, “la obligación de las instituciones del Estado al respeto irrestricto de los compromisos asumidos en el ámbito interamericano relativos a la defensa de la democracia y la vigencia del estado de Derecho”.

Finalmente, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció en rechazo de las acciones de un grupo del Ejército de Bolivia que intentó un golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Arce, y dijo que “ni la fuerza ni la imposición son la vía para la construcción de naciones democráticas y libres. Nuestra total cercanía y apoyo al pueblo de boliviano, así como con el presidente @LuchoXBolivia”.

Finalmente, con la juramentación de nuevos mandos militares por parte del presidente de Bolivia, Luis Arce, la intentona golpista en el país suramericano fue neutralizada.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...