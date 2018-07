Alianza reestructuró su cuerpo técnico

Diego Guzmán

Luego de que la FESFUT no admitiera la inscripción de Jorge “Zarco” Rodríguez, la directiva de Alianza reestructuró el cuerpo técnico para el torneo Apertura 2018.

El nuevo estratega de los paquidermos será Schafick Chávez, quien de preparador de porteros pasa a técnico principal, ya que posee el título de entrenador clase “A”.

Mientras que “Zarco” Rodríguez fungirá como asistente técnico, pues tiene vencida su licencia y debe renovarla en Estados Unidos o realizar el curso clase “A” en la Asociación de Entrenadores de Fútbol de El Salvador (AEFES).

En tanto, René Ramírez se mantendrá en la preparación física del equipo, pero Adonai Martínez tomará el cargo de Chávez, con los guardametas.

Lisandro Pohl, director deportivo de Alianza, manifestó que reorganizaron el cuerpo técnico para cumplir con los requisitos de inscripción y evitar confrontaciones con la FESFUT.

“No nos complicaremos, porque no tenemos ganas de estar discutiendo, por lo que reestructuramos el cuerpo técnico para cumplirles a ellos (FESFUT)”, dijo Pohl.

Eso sí, Pohl criticó al ente rector del fútbol por el mecanismo para informar el estatus de Jorge Rodríguez, pues piensa que tuvo motivaciones peyorativas.

“Yo creo que lo hicieron por denigrar a la persona (“Zarco” Rodríguez), porque nadie les pidió explicaciones. Además, si ellos querían que los medios se enteraran, hubieran publicado el mismo comunicado que nos enviaron a nosotros, pero detallar tanto sobre el tema no era correcto”, agregó el dirigente del Alianza.

Por su parte, el “Zarco” Rodríguez tomó con serenidad la decisión de la FESFUT, debido a que confía en la capacidad de sus compañeros integrados en el cuerpo técnico albo.

“El profesor Oscar Benítez (ex presidente de AEFES) me dio equivalencia cuando vine al país, pero si dicen que no vale no hay problema. Además, en Alianza tenemos un cuerpo técnico homogéneo y, aunque yo no sea el técnico principal, siempre habrá la misma comunicación entre nosotros”, expresó Rodríguez.