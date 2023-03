Alianza dará el primer paso en los octavos de final de la Liga de Campeones ante Philadelphia

Rebeca Henríquez

Alianza enfrentará a Filadelfia Union el martes 7 de marzo, en el estadio Cuscatlán, a las 7:00 p.m. Partido de ida que corresponde a los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El equipo capitalino confirmó, a través de redes sociales, los precios para que la afición del cuadro aliancista pueda asistir al encuentro.

Las tarifas para el encuentro entre los albos y el actual subcampeón de la MLS son: general $7, preferente $10, tribuna sur para visitantes $20 y para tribuna norte $20. Hay que recordar que este será el segundo encuentro del año qué Alianza disputará en el estadio Cuscatlán, debido al parón por el mal estado del engramillado del recinto deportivo.

El equipo salvadoreño llegará al encuentro como uno de los mejores debuts del torneo local y como líder del Clausura, hasta la última fecha, debido a que fue superado por el equipo emplumado a solo un punto de diferencia. Además, el equipo se mantiene con buenas estadísticas. En la actualidad es uno de los goleadores, y uno de los menos goleados del campeonato, con 11 y 2, respectivamente.

Los equipos regionales tendrán una dura prueba ante equipos como LAFC, ganador del Supporter’s Shield, Philadelphia Union, actual ganador de la conferencia este. Orlando City ganador de la US Open Cup, y Atlas campeón del Apertura 2021 y Clausura 2022.

En la misma fecha también se enfrentarán Violette Athletic Club vs los texanos de Austin FC, los Tigres vs Orlando, Tauro vs los mexicanos de León, Olimpia vs Atlas, los canadienses de Whitecaps vs el Real España, Motagua vs Pachuca, la Liga Deportiva Alajuela contra Los Ángeles FC.

Sobre el estadio Cuscatlán

Cabe recordar que el recinto deportivo estuvo en mantenimiento por mal estado, causa por la que los capitalinos solo han disputado un encuentro en su localidad, en este torneo. Sin embargo, el problema sigue dando de qué hablar, ya que tanto el técnico de Alianza, Eduardo Lara, como el de Isidro Metapán, Jorge Rodríguez, lamentaron las condiciones del engramillado. “Es imposible sostener la pelota, hacer unos cuatro, cinco o seis toques porque cuando la vas a recibir te pica y te pega en la rodilla y le queda al contrario. Así que esperemos a que pueda pasar frente a un equipo que también está diseñado a jugar en unos campos impresionantes”, comentó el timonel del equipo paquidermo.