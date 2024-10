Alejandro Muyshondt y Ibrajim Bukele planearon respaldar una criptomoneda con Cetes y Letes

Redacción Nacionales

Un audio revelado por Prensa Comunitaria, que contiene una conversación entre el ex asesor de Seguridad Nacional, Alejandro Muyshondt, y el hermano de Nayib Bukele, Ibrajim Bukele, da cuenta como se planeó imponer una criptomoneda en el país que iba a estar respaldada por los Bonos del Tesoro del Estado.

A través de Youtube, el medio citado subió un audio de más de una hora de grabación entre Ibrajim Bukele y Alejandro Muyshondt para elaborar planes previos a la legalización del Bitcoin como moneda circulante.

En los primeros minutos de grabación se escucha cómo se pretende crear un “proyecto grande”. Alejandro Muyshondt le dice a Ibrajim que se puede hacer un Gobierno electrónico para compartir expedientes únicos, intercambios de información entre el RNPN, Policía, entre otros. Dicho proyecto estaría por 18 meses y se puede hacer 100% con gente local.

Según comentó Alejandro Muyshondt, es gente que manejó estándares internacionales, gente que ha trabajado con Fomilenio, en proyectos de firma digital en el Ministerio de Hacienda. “Son personas curtidas”.

Mientras que Ibrajim Bukele le explicó a Alejandro Muyshondt que lo que se quiere es que se pueda trasferir y recibir dinero, que se conecte con una billetera digital. Bukele ejemplificó que Estonia tenía 15 años tratando de digitalizar y aún no ha terminado. La idea, según se escucha a Ibrajim es que se le debe decir a la población que se le dará 50 dólares por bajar la aplicación.

“Entonces, serían 50 dólares por 4.5 millones, unos $200 millones, tal vez unos 500 millones para partir la primera vez”, comenta Bukele.

Alejandro Muyshondt le pregunta si ya había leído sobre la Cripto Cardano, Bukele le contesta que no, pero que se la han recomendado.

A diferencia del Bitcoin y Cardano, explica Muyshondt, es que el bitcoin trabaja con algoritmos de Proof of Work (prueba de trabajo) que consume demasiada energía (…) pero si se analiza el ecosistema bitcoin, “solamente por minar bitcoin ya se consume más electricidad que Argentina o Suiza, no es algo viable para nosotros, mientras que Cardano maneja siempre BlockChain pero corre con Proof of Stake (prueba de participación)”.

Tanto Alejandro Muyshondt como Ibrajim y un tercero, hablan de cómo sería implementar un sistema de criptomonedas y que sería respaldado con Cetes y Letes, ya que el país “no tiene mucho con qué respaldar nuestra moneda al mercado internacional”. En los audios se reitera que se podrían reunir con el Ministerio de Hacienda para respaldar la criptomoneda con Cetes y Letes, “que es lo que da resultado con la deuda externa, para que el inversor tenga la confianza de que él está comprando algo que esta siendo respaldado por Bonos del Tesoro de El Salvador”.

Hablan de que para que la criptomoneda sea de curso legal, debe hacerse una reforma a la legislación salvadoreña para que se habilite como moneda de curso legal, pero de forma virtual. En junio de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Bitcoin, que habilita al Bitcoin como moneda de curso legal en el país; sin embargo, ha sido un fracaso.

La población solamente sacó los 30 dólares que prometió el Gobierno por descargar la app y se olvidó de la Chivo Wallet, la billetera digital del Gobierno.

En los audios, se habla también del nulo trabajo que hace la Secretaria de Innovación, liderada en ese entonces por Vladimir Handal y Fabricio Meza, y cómo ignoran al equipo de Muyshondt para trabajar en los servidores de varias instituciones del Gobierno.

Ibrajim Bukele y Musyhodnt hablan sobre crear una nueva Secretaria de Innovación, que trate temas de creación de apps para conocer la calidad de los servicios prestados en las instituciones de Estado, como el ISSS, que se encargue de igual forma de blockchain, criptomonedas, y ciberseguridad.

También, en el audio revelado por Prensa Comunitaria, se escucha hablar que “en agosto del año pasado”, es decir, en agosto de 2020. Muyshondt y Ernesto Castro se reunieron para montar un centro de espionaje contra periodistas.

