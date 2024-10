COFOA busca establecer diálogo con el MINSAL por derecho a la salud

Gloria Silvia Orellana

“Mi hija, a sus 3 años, tuvo una convulsión epiléptica, lo cual me lllevó a buscar atención médica en el Hospital Santa Teresa, en donde, por negligencia médica no la supieron atender como debía de ser. Me fijé que los médicos buscaban en sus teléfonos a ver porqué la niña estaba así, pero no hacían nada”, relató María Tania Rodríguez, lideresa de COFOA en el departamento de La Paz.

“Fue hasta las 2 de la tarde que decidieron trasladarla al Hospital Bloom, para hacerle un TAC, y llegando al hospital los médicos sólo la vieron y pudieron ver lo grave que estaba, iba rígida y sus labios morados, y le costó reaccionar”, recordó.

Tania, finalmente, tuvo que llevar a su hija a un pediatra particular, quien detectó que la niña padecía de una “urticaria por medicamentos” o síndrome Stevens Jonhson, que es una condición grave que afecta la piel y las membranas mucosas.

Ante hechos como el anterior, las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA/Fe en Acción) lanzaron la campaña “Caminando por la Salud”, que desde el Centro de Servicios de la Diócesis de Zacatecoluca, impulsan esta iniciativa con una “visión política basada en valores de fé y multi religiosa”, dijo Alberto Velásquez Trujillo, director de COFOA.

“Estamos en el tema de salud porque como COFOA nos encontramos trabajando en 12 departamentos del país, y estamos atentos a todas las quejas en todos estos departamentos sobre el Sistema Nacional de Salud e incluso del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que tienen señalamientos graves y deja mucho que desear en su efectividad”, manifestó Velásquez.

“Estamos preocupados porque la mayoría de la gente en el país, que son las grandes mayorías, también las vulnerables, las más pobres, que por no tener recursos económicos para atenderse privadamente, se ven enfrentados a un Sistema de Salud, ineficiente e inhumano”, añadió Velásquez.

No obstante, el director de COFOA aclaró que no están “considerando inhumanos o malos al personal de salud”, tras reconocer que muchas vecesvestas personas se desempeñan bajo grandes presiones de horarios y demanda; con bajos salarios y en condiciones de trabajo estresantes.

“Hay muchos que trabajan en condiciones incompletas porque no tienen instrumental, no tienen medicamentos, no tienen básicamente instalaciones adecuadas para dar atención a los pacientes y en ocasiones hasta sin recursos para dar una buena atención de salud al pueblo salvadoreño”, opinó.

“Con esta conferencia a la prensa damos a conocer esta situación en general y anunciamos a todos los salvadoreños y salvadoreñas que este próximo 23 de octubre vamos a entregar una carta para el Ministro Francisco Alabí, ministro de Salud, y esperamos sostener una reunión con él”, sostuvo Velásquez.

María de Jesús Murcia, lideresa COFOA, La Libertad, señaló que la visión de su organización es contar con un país “equilibrado y justo”, donde toda la población pueda gozar de derechos inherentes al ser humano como: la salud, educación, vivienda, empleo, seguridad jurídica y alimentación.

“De acuerdo a nuestra misión y visión, basada en la fe y la justicia social, nos apegamos a lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución de la República, por medio del cual, se reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado” , dijo.

“Y la obligación de este, a asegurar a los habitantes de la república el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. El Estado tendrá como finalidad garantizar salud pública, pieza fundamental para alcanzar esa justicia y seguridad social”, añadió Murcia.

Presupuestos justos para Salud y Educación

El director de COFOA señaló que con un diálogo abierto, esperan abordar con el ministro de Salud, Francisco Alabí, el motivo de un “recorte” al presupuesto de esta Cartera de Estado para el próximo año, y cuáles serían las implicaciones en cuanto a atención y medicamentos para la población.

“Queremos saber el porqué del recorte al presupuesto de la Cartera de Salud. Desafortunadamente ayer lo conocimos (el lunes), y también quitaron el escalafón al personal, entonces, por qué quitarle recursos importantes a Salud y Educación cuando son elementos vitales para el país”, argumentó el director de COFOA/FE).

“Y por el contrario, aumentaron el presupuesto a la Fuerza Armada, cuando no estamos en guerra, así de claro, si dicen que vivimos en un -país pacífico- en donde el presidente Bukele se ha encargado que sea así, pues ¿Para qué invertir más en las Fuerzas Armadas?, cuando salud y educación son vitales para las mayorías”, manifestó Velásquez.

Las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA/Fe en Acción) informaron que llegaran hasta el Ministerio de Salud (MINSAL), el próximo 23 de octubre, para entregarle la carta de solicitud de una reunión al ministro Alabí, y que el funcionario programe una reunión con los líderes de COFOA, a corto plazo.

“Queremos realmente que el ministro Alabí responda a nuestras inquietudes como ciudadanos. Porque queremos saber cómo se está invirtiendo el actual presupuesto. Y hacia dónde orientará el del año 2025, que como sabemos ya va recortado”, concluyó Vélásquez.

