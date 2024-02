Alejandro Muyshondt murió “mucho antes del 7 de febrero”: abogada Lucrecia Landaverde

Samuel Amaya

La abogada que lleva el caso de Alejandro Muyshondt, Lucrecia Landaverde, reveló que en el cuerpo del ex asesor de seguridad de Nayib Bukele tenía múltiples agujeros en distintas partes “como si se los hubiesen propiciado con un arma cortopunzante, similar aun pica hielo o destornillador”.

El exfuncionario fue detenido en agosto de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de los delitos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y favorecimiento de la evasión en supuesto beneficio del expresidente de la República, Mauricio Funes (2009-2014).

La captura de Muyshondt se dio luego de que éste publicara en redes sociales audios e imágenes donde señalaba al ahora desaforado y procesado diputado de Nuevas Ideas, Erick García, de tráfico de drogas, lavado de dinero y nepotismo.

Según un acta del Instituto de Medicina Legal, Alejandro Muyshondt, murió a las 8:10 pm del 7 de febrero, la causa preliminar de la muerte es un “edema pulmonar”, dice el documento.

Sin embargo, la abogada de la familia Muyshondt explicó que el ex procesado murió “mucho antes del 7 de febrero”, pues su cuerpo tenía costuras antiguas de la autopsia practicada, el cabello ya lo tenía crecido y la barba también. Además, su piel tenía un aspecto “plastificado”. En el momento en que lo inspeccionaron con detalle, “el cuerpo estaba en proceso de descongelamiento. La sangre se mezclaba con el agua del hielo que se derretía del cuerpo; sin embargo, me expresaron que tenía aproximadamente 48 horas de haber muerto. La evidencia no se corresponde con la versión de las autoridades”.

Tenía las costillas rotas y el hueso del omóplato fuera de su lugar (brazo izquierdo), tiene lesiones internas en la boca entre -otras tantas-“, destacó Lucrecia Landaverde. La abogada puntualizó que su deber es conducir a la verdad, pues “Alejandro Muyshondt fue asesinado y de la forma más cruel, con lujo de barbarie”.

Este lunes 12 de febrero, familiares y amigos despidieron los restos de Muyshondt en el Complejo Fúnebre Monte Elena. También, se realizó una misa de cuerpo presente en la parroquia del complejo.