Alcaldía detalla actividades durante Fiestas Agostinas 2023

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El alcalde de San Salvador, Mario Durán, anunció que desde mañana 29 de julio los juegos mecánicos y el área de comidas en el campo de la feria “Sívar Land”, instalado en los alrededores del Estadio Cuscatlán, estarán habilitadas para la población, aunque oficialmente todas las actividades de las Fiestas Agostinas serán a partir del martes 01 de agosto.

“Estamos listos para desarrollar las mejores Fiestas Agostinas que oficialmente iniciarán el 1 de agosto a las 6:00 a.m. con la tradicional alborada dedicada al Divino Salvador del Mundo y a las 9:00 a.m. el Desfile del Correo. Del 1 al 6 de agosto vamos a tener el mejor parque de diversión en la capital, desde las 10:00 a.m, hasta las 11:00 p.m”, expresó.

Durán dijo que para este año esperan superar el millón de visitas a Síver Land, cifra reportada en 2022; el parque de diversiones contará con un circuito de 50 cámaras de seguridad, además, serán desplegados 300 elementos del CAM junto a la PNC y Fuerza Armada.

El edil indicó que durante las fiestas agostinas están programados espectáculos de música en vivo con orquestas, Djs y otras actividades para que los capitalinos disfruten al máximo de las vacaciones.