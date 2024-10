Águila y Alianza son líderes en la liga femenina del Apertura

Rebeca Henríquez

La liga femenina se encamina rumbo a la finalización de la primera vuelta y el Club Deportivo Águila y Alianza Women Fútbol Club van con paso firme, como los respectivos líderes de sus grupos y de forma invicta. Así finalizó la jornada 4 del Apertura 2024.

El Águila terminó en un empate por la mínima, en calidad de visitante contra el Municipal Limeño, un encuentro donde el equipo migueleño tenía la ventaja gracias a Yenis Molina, pero Norma Canales salvó al equipo Limeño de la derrota al igualar el marcador.

En el clásico nacional femenino, que se disputó en la FESFUT, le cuadro aliancista protagonizó la goleada más grande de esta fecha, y es que las capitalinas se impusieron con un 7 a 0 ante el cuadro de Santa Ana. Ashley Webb marcó doblete para las blancas y se unió a esta cuenta Estefani Sotelo, Raquel Ramírez, Joseline Rivas y Andrea Recinos.

Isidro Metapán tampoco dejó escapar la oportunidad para golear en esta fecha y venció 4-0 al cuadro de Platense en su localidad, gracias al triplete de Karen Cardoza y un tanto de Valentina Alvarenga.

El segundo empate de esta jornada fueron los cuatro goles totales con los que finalizó el encuentro de Firpo contra Dragón, que al final ninguno de los dos clubes pudo descontar y repartieron puntos.

El benjamín del torneo torneo: Cacahuatique, fue otro de los equipos que sumó de a tres luego de propinarle al fuerte San Francisco su tercera derrota y con marcador por la mínima.

Posterior a esta fecha el grupo A sigue con Águila como líder, con 10 unidades en total tras cuatro encuentros. Le siguen el Limeño, Cacahuatique, Firpo, Dragón y el fuerte.

Por su parte, el grupo B es liderado por Alianza con nueve unidades tras tres encuentros, y por debajo se encuentra Isidro Metapán, FAS, Once Deportivo y Platense en el sótano.

Agenda de jornada 5

Sábado 11 de octubre: Dragón vs Cacahuatique, FAS vs Platense, Fuerte vs Águila, y Limeño vs Firpo.

