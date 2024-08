Águila va por el boleto a cuartos a costa de Independiente

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Hoy, Águila pasará una prueba de fuego ante el Club Atlético Independiente (CAI), en Panamá, a las 6:00 p.m. Partido en el cual el cuadro salvadoreño tendrá la ruta de clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de CONCACAF, y, si el resultado le favorece, cerrará la primera fase como líder del grupo.

Águila e Independiente de Panamá se encontrarán por primera vez en la Copa Centroamericana de CONCACAF, encuentro inédito en el cual el equipo salvadoreño deberá dejar la piel en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad del equipo canalero, para poder poder convertirse en el único equipo salvadoreño en pasar a la siguiente ronda.

De acuerdo a CONCACAF, el encuentro trae muchas sensaciones no solo por la posición que mantiene el club emplumado de cara al último encuentro de la fase de grupos, sino también porque se encontrarán de forma inédita y el primer registro en la historia de ambos equipos.

Para el Independiente, este será el segundo partido contra un club salvadoreño en su historia, luego del triunfo de 5 a 0 a costa de FAS, en la misma contienda, pero del año anterior.

Mientras que el cuadro migueleño se ha enfrentado a rivales panameños en dos ocasiones pasadas, en la edición inaugural de la Liga CONCACAF Scotiabank, donde enfrentó y cayó ante Deportivo Árabe Unido en los cuartos de final y en el encuentro con Tauro FC en el cual también quedó abajo en el marcador.

Independiente debutó con una derrota de 3 a 0 ante Olimpia, luego fue vencido por Antigua con un 2-1, en calidad de visitante, y en el tercer encuentro el equipo canalero venció por la mínima a Port Layola. En el caso de Águila, el cuadro arrancó con un empate de 0-0 ante Antigua, avanzó con un 5-1 ante los beliceños, y en el último encuentro se impuso a Olimpia en el Cuscatlán con un 2-0.

El CAI se encuentra invicto en casa en el torneo actual, obtuvo el 87% de los puntos disponibles (G-4 E-1), anotó 12 goles y concedió 3 (manteniendo su portería a cero en 3 de los últimos 4 partidos en casa). Y los migueleños se encuentran invictos con 2 victorias y 1 empate, logrando dos porterías a cero (0-0 vs. Antigua GFC y 2-0 vs. Olimpia). El grupo C está ubicado, hasta la fecha, de la siguiente forma: Aguila 7 unidades, Antigua 7, Olimpia 6, Independiente 3, Port Layola 0.

Águila depende de sí misma para optar por la clasificación a los cuartos de final, para ello debe ganar o empatar contra independiente, porque si pierde necesitará que Antigua gane ante Olimpia para pasar como segundo y si pierde Olimpia contra los guatemaltecos, el equipo necesitará tener mejor diferencia de gol para dar para la clasificación.

