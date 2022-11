Águila denuncia desestabilización de FAS previo a las semifinales

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

En los últimos días el CD FAS se vió envuelto en una polémica rumbo a la gran final del Apertura 2022, y es que el equipo tigrillo fue acusado por su rival migueleño de un supuesto “hostigamiento” a jugadores del plantel aguilucho, situación de la que hace un par de días también se supo que el equipo bicampeón de Alianza sufrió las mismas interferencias por personas cercanas al equipo santaneco.

La junta directiva del equipo migueleño señaló a través de redes sociales que: “CD Águila informa del hostigamiento perenne y continuo generado en esta instancia de semifinales por personas vinculadas a FAS, hacía nuestros jugadores”,

“Pedimos profesionalismo por parte de terceros en esta instancia de semifinales. Se ha buscado de manera maliciosa a jugadores de nuestra plantilla con más de 6 meses de vigencia de nuestro contrato, además hacemos el llamado al Comité Normalizar a tomar las acciones pertinentes”, agrega el comunicado.

Hasta este momento, FAS fue acusado por dos clubes de la Liga Mayor de Fútbol por tratar de desestabilizar a los equipos previo a las semifinales. En Primera instancia, Alianza, hace algunos días, a través del presidente del equipo capitalino, Pedro Hernández, hizo una denuncia.

“Hay jugadores que me han dicho que los han estado llamado, y eso no está bien. Ante una situación tan importante, que le tenemos que dar transparencia, me parece una falta de moral y una falta de respeto. Yo no estoy diciendo que les ofrecieron algo para perder, pero, no me parece lógico que antes de jugar un partido tan importante, esté ese acercamiento”, señaló Sebastián Bini, en un programa radial.

Además, el DT emplumado dijo que con los antecedentes que preseden al fútbol salvadoreño en la historia del balonpié nacional existen posibilidades de procesos irregulares. El timonel hizo énfasis en que desde que FAS comunicó que apelaría a la CONCACAF por el arbitraje ante Dragón, los referís cambiaron la forma de dirigir.

Los equipos de la Liga Mayor de Fútbol cerrarán con polémica la serie de semifinales este fin de semana. El cuadro emplumado llegará con una desventaja mínima ante el equipo tigrillo, por la cual buscará los dos goles con los que pretende meterse a la final.