Afectados de COSAVI piden acompañamiento de la PDDH

“Realmente es muy triste lo que estamos viviendo, ya con mi edad, necesito de esos ahorros para mis medicinas y mis alimentos y no los tengo. Realmente me da mucha tristeza porque todavía este año, en abril, fui a depositar el dinero que me dieron de mi jubilación y todo lo dejé allí”, expresó Marta Díaz de 67 años, en las afueras de la PDDH solicitando ayuda por su situación y por la de centenares que no se les ha devuelto sus ahorros.

Ella y otros afectados por el desfalco de COSAVI, presentaron este jueves un escrito ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), donde solicitan el respaldo de la institución para las personas que presentan graves problemas de salud.

Es de recordar que la noche del 9 de mayo de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado de prensa que investigaba a 32 personas de COSAVI por defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, en un fraude que ronda los $35 millones. El manejo de la cooperativa paso a manos del Estado.

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) activó la devolución del cien por ciento de los ahorros a las cuentas de depósitos que sumen un monto menor o igual a los 24 mil dólares en COSAVI de R.L.

El vocero de los afectados en el caso COSAVI, Juan José Ortiz, explicó que en ningún medio de comunicación se ha visto a la procuradora, Raquel Caballero de Guevara pronunciarse por el caso que ha afectado a más de 10 mil personas.

“Eso nos ha motivado precisamente a venir ahora, a que ella ya no tenga argumentos para decir que no está enterada. Hoy le hacemos el conocimiento del caso, la invitamos a ella a pronunciarse, ojalá que no tengamos que esperar 60 días para que ella se pronuncie”, comentó Ortiz.

Los afectados de COSAVI pidieron que la PDDH abra un expediente de oficio ya que se han registrado tres personas fallecidas, debido a enfermedades que no han podido tratarse debido a que no pudieron acceder a sus ahorros.

“Hay personas de la tercera edad que no pueden darse el lujo de esperar 60 días (de la respuesta de la PDDH), 60 días son cruciales para la vida o la muerte de muchos de los afectados que tenemos”, agregó Juan José Ortiz.

Entre los casos extremos de los afectados por COSAVI, están personas que padecen o tienen indicios de cáncer, pero los cuales no cotizan en el sistema salud público y que, por lo tanto, necesitan urgentemente esos ahorros para tratarse las enfermedades.

“No solo queremos que la procuradora intervenga por los derechos económicos o patrimoniales, sino que también por derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a una vida digna”, remarcó Juan José Ortiz.

Ivania Cruz, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDECH), puntualizó que los objetivos principales de la presentación del escrito es que se establezca una mesa de diálogo y que se entrevisten a las víctimas para realizar un informe de las violaciones de derechos humanos que hay en los afectados de COSAVI.

