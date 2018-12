Aeropuerto ofrecido por Bukele es inviable

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante la propuesta de Nayib Bukele, candidato del partido GANA, de construir un aeropuerto internacional de “primer nivel en el oriente” del país, específicamente en el departamento de La Unión, en una entrevista el presidente de la Autoridad de Aviación Civil (AAC), René López, afirmó que esto no es factible en un país tan pequeño como El Salvador.

López explicó que en La Unión el único lugar para un aeropuerto es el terreno de la pista El Jagüey, que fue construida para uso de la Fuerza Área Salvadoreña, y bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa. El inmueble consta de 63 manzanas de terreno, sin embargo, en las orillas de la pista habitan 148 familias que han usurpado el terreno, por lo cual se debe solventar dicha situación primero, si se pretende construir un aeropuerto, el cual, por supuesto, no puede ser de primer nivel.

“Cuando se habla de construir un aeropuerto de primer nivel no le veo la lógica, se podría mejorar la pista, porque es lo que se pretendía en algún momento. Hacer una terminal pequeña para algunos vuelos de cabotaje, que son aquellos vuelos que se hacen dentro del mismo país, o para uso de las escuelas de formación de pilotos que se tienen”, afirmó el presidente de la AAC.

Según el funcionario, al hablar de un aeropuerto de primer nivel este debe cumplir las normativas que dicta la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Autoridad de Aviación Civil son los encargados de darle la certificación de este tipo. También debe ofrecer una adecuada atención y respeto por parte del personal de inmigración, tiempo de espera para la entrega de las maletas, conectividad dentro del aeropuerto y servicios de todo tipo para disfrutar el tiempo de espera en sus instalaciones.

“Difícilmente se va a poder hablar de un aeropuerto de primer nivel en la zona oriental cuando no se tiene la infraestructura o el terreno para que vuelen aviones tipo Airbus A319 y similares. Es una pista que tiene una longitud de 1 mil 300 metros de largo y tendrían que ampliarla a 3 mil metros, y lo más que se puede extender son 300 metros cerca de la playa”, agregó.

Asimismo, dijo que no es posible que un operador aéreo sería el encargado de construir el aeropuerto en La Unión, porque no es su competencia o rubro. Bukele dijo que una línea aérea europea estaba interesada en construir el aeropuerto, no obstante, posteriormente, la aerolínea negó la versión difundida por el candidato Bukele.

Además, dijo López, en El Salvador la entidad encargada de la construcción aeroportuaria es CEPA. En ese caso el aeropuerto estaría designado para una sola aerolínea, lo cual entra en la ilegalidad. El presidente de AAC externó que una de las posibilidades es que la construcción de dicho aeropuerto sea orientarlo hacia el mar, lo que significa una inversión demasiado onerosa para el país. “Qué aerolíneas llegarían ahí, si tenemos ya el aeropuerto Monseñor Romero, no es factible un aeropuerto internacional de primer nivel en el país”, recalcó.

A criterio de López, el tiempo de construcción de un aeropuerto como el planteado puede ser más del período de un gobierno, por lo cual es considerado un proyecto poco viable y financieramente no aceptable, donde estarían en juego miles de millones de dólares.

Además, se debe tomar en cuenta que las aerolíneas se muestren interesadas en volar hasta ese lugar, caso contrario pasaría como el aeropuerto de Ciudad Real, conocido como Don Quijote, en España, que alcanzó una inversión de 11 mil millones de euros y ahora es vendido por 56,2 millones de euros, generando cientos de millones de fondos públicos perdidos, porque no despertó el interés de las aerolíneas.

El aeropuerto Don Quijote sería la alternativa del aeropuerto Madrid-Barajas en España, las obras comenzaron en 2004 y se inauguró en diciembre de 2008, con el aterrizaje de un pequeño avión de hélices de Air Nostrum, en el que viajaron 15 miembros de las casas regionales de Castilla-La Mancha en Barcelona.

Ni las generosas subvenciones regionales a aerolíneas como Air Berlin o Ryanair lograron atraer pasajeros, es así como el 13 de abril de 2012 un vuelo privado fue el último avión que despegó de Ciudad Real.

El presidente de la AAC agregó que la única propuesta viable es ampliar la pista en El Jagüey y ser utilizada para quienes quieran trasladarse desde el aeropuerto de Ilopango hacia La Unión, o para impulsar vuelos regionales en la zona del Triángulo Norte, pero no para construir un aeropuerto internacional de primer nivel.