¿ADIOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA?…

Licenciada Norma Guevara de Ramirios

El bukelismo continúa profundizando su modelo político de persecución y arbitrariedad, propio de una dictadura.

Ahora, con la reforma al código procesal penal, incorporan la aceptación de evidencia digital para probar delitos y la creación de la figura de agente digital encubierto, léase espionaje asegurado.

Utilizan su mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa para dar visos de legalidad a sus actuaciones ilegítimas y, en este caso, para limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa y, en consecuencia, buscan limitar incluso la libertad de pensamiento.

El 1 de febrero, también tenían previsto reformar la ley de acceso a la información pública, pero retiraron el dictamen para dar más “estudio”, como hicieron antes con la propuesta de ley que busca criminalizar a las organizaciones no gubernamentales.

Los periodistas han denunciado el decreto como la legalización del espionaje, pues ante las pruebas conocidas y criticadas por distintos organismos internacionales, por el espionaje a una treintena de periodistas y políticos con la aplicación del programa israelita Pegasus, buscan otros medios que vuelvan legal lo que posiblemente ejecutan como espionaje contra periodistas, opositores políticos y críticos de cualquier índole, incluso dentro de las filas del partido oficial.

Es que por más que se quiera relativizar la acción política y el modelo impuesto por el presidente Bukele, se va llegando a la conclusión que bajo su gobierno el país está siendo transformado en una dictadura

Sin vergüenza alguna, a la vista de todos, se demuestra de parte del gobierno que no tiene límites en su manera de tratar a otros, ya sea una autoridad académica como al Rector de la UCA, a una humilde trabajadora de una organización no gubernamental que sirve a los más humildes o al propio Fondo Monetario Internacional.

Concentrar las decisiones de los poderes judicial, legislativo, ejecutivo, la fuerza armada, la policía, manda mensajes de advertencia a los titulares de otras entidades que tienen, en sus mandatos legales, proteger otros derechos, como el derecho a controlar el gasto y legalidad del gasto, el ejercicio de autoridad con apego a la ley y respeto a los derechos humanos, la libertad de organizar y mantener partidos políticos, la autonomía municipal.

Y si estos otros funcionarios dejan de comprender el mensaje, vienen las amenazas directas a ellos y sus familiares, y si esto fuera a ser divulgado en medios de comunicación para que la población lo sepa, entonces los periodistas y los trabajadores de las instituciones deben saber que hay un agente encubierto digital que controla sus correos, sus redes sociales, sus llamadas telefónicas y que cualquier “indiscreción” puede ser presentada como prueba de un delito que ya se le ocurrirá al ejercito de abogados a sus servicio.

Démonos cuenta, estamos frente a una dictadura y su manera de asegurar su poder es dañino, limita derechos y libertades de todos, no solo de ex gobernantes, no solo de partidos electoralmente disminuidos, no solamente de algunos medios o periodistas incomodos, este modelo daña y amenaza a todos.

Si se ocurre reclamar por la ausencia del aeropuerto de La Unión, por el tren, por los 300 dólares para los veteranos, por los mil dólares de salario de los policías, por el Hospital Rosales o el de Nejapa, por los Ecos que estaban en el préstamo aprobado hace dos legislaturas, por los títulos de propiedad de quienes viven aún en la línea férrea, por el peligro que representa perder tu terreno o tu casa…. Cuidadito hablas… hay un policía digital encubierto.

Los derechos y libertades se están perdiendo con este gobierno, pero solo si la voluntad del pueblo lo permite. Porque la historia demuestra que ni años de cárcel, ni torturas, ni descalificaciones pueden matar la libertad de una persona que esté dispuesta a defenderla, como la defendió Mandela, como la defendieron miles de seres humanos que en distintas latitudes, desde la Alemania nazi a nuestros indígenas de Izalco se atrevieron a luchar por sus sueños y por su libertad.

Es cuestión de aceptar la realidad, darse cuenta que es mala, que no es correcta, que no nos respeta y que estamos dispuestos a defender nuestros derechos humanos, civiles y políticos y a restablecer la democracia que como pueblo conquistamos; imperfecta, pero mejor que esta dictadura.