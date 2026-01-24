Compartir

Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

A lo largo de 172 años, Santa Tecla ha sido gobernada por 97 hombres y 4 mujereres, una de ellas de forma interina, entre estas ilustres ciudadanas, se encuentra doña Adela Van Severen (+) quien fuera una política salvadoreña, reconocida como la primera mujer alcaldesa en la historia de El Salvador.

Nació en San Salvador en 1909 y se formó académicamente en los Estados Unidos de América. Años más tarde se mudó a Santa Tecla con su esposo el doctor José Luis Contreras (+), para luego incursionar en la política local.

Gobernó Santa Tecla de 1954 a 1958, cabe destacar que es un hito que se logró tiempo después que las mujeres obtuvieran el derecho al voto en 1950. Se destacó por la supervisión del pavimentado de calles de la ciudad y fue una figura importante en la vida municipal de la Ciudad de Las Colinas, donde vivió y falleció.

Asumió la alcaldía de Santa Tecla en 1954, sucediendo a José Marcos Biguer (+), y luego fue electa en 1955, convirtiéndose en la primera alcaldesa del país. Durante su gestión, impulsó obras importantes para la ciudad, como el pavimentado de calles.

Su figura es recordada como un ejemplo de liderazgo femenino ya que, su administración fue el parámetro para que otras mujeres incursionaran en la vida social y política de ese tiempo, por lo que su legado perdura en los anales de la historia.

Como ya se ha dicho, Adela Van Severen de Contreras sustituyó en el cargo al señor José Marcos Biguer, fue tecleña por adopción al contraer nupcias, con el doctor José Luis Contreras.

Tuvo a su cargo la inauguración de los trabajos de pavimentación de las calles de la ciudad, ya que, unos años antes su antecesor el doctor José Rivas Revelo, adquirió un empréstito equivalente a 1,500,000 pretéritos colones para dicho proyecto, lo que generó oposición de comerciantes y propietarios de elegantes casas de la época, por el temor al incremento desmedido de los impuestos municipales; sin embargo, tal obra se llevó a cabo bajo la tutela de doña Adelita de Contreras.

En el año 2015 se inauguró un parque en su honor, ubicado al norte de la ciudad, que sirve de frontera entre las colonias San Antonio Las Palmeras y Cumbres de Santa Tecla, el cual puede ser visitado a lo largo del año, además de ello su fotografía está expuesta en la galería de alcaldes tecleños, ubicado en el Palacio de la Cultura de esta localidad.

Doña Adela Van Severen falleció en su amada Santa Tecla en 2007 a la edad de 98 años.

¡Descanse en paz!

