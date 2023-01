Academia y organizaciones lanzan campaña: “Por una Vejez Digna”

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Hemos construido en este último año una alianza interuniversitaria entre la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, la Universidad de Barcelona, junto a CORDES y la Coalición por la Dignidad de las Personas Mayores, para empujar el proceso de dignificación y visibilización de la dura realidad que viven las personas mayores en El Salvador, que ya casi alcanza el millón de personas”, declaró, Emilio Espín, coordinador de la CDPM.

La campaña nace del proyecto de cooperación internacional para el desarrollo, nombrado “Comunicación para el Cambio social: Alianza interuniversitaria y con la sociedad civil para mejorar las condiciones de vida de personas adultas mayores en El Salvador”, que fue preparada en conjunto con CORDES, Coalición por la Dignidad de las Personas Mayores y ARTE, los profesores y estudiantes de la Escuela Mónica Herrera (ECMH), y de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), con la organización española DESCARTADOS y financiado por CORDES, la ECMH y la Fundación Autónoma Solidaria (FAS) de la UAB.

En cuanto a la legislación existente sobre la protección de personas adultas mayores, Espín afirmó, que existen “buenas legislaciones conquistadas” de organismos internacionales y nacionales. No obstante, pese a contar con una ley de avanzada y en coherencia con la Convención, no está siendo aplicada porque el gobierno no ha elaborado y aprobado el reglamento de aplicación ni dotado del presupuesto a dicha normativa.

“Esta ley es importante porque mejoraría toda normativa existente y también en el campo de la salud en donde estamos empujando con el viceministro de salud, completar el paquete de legislación que impulse un modelo integral de atención a las personas adultas mayores con enfoque geronto-geriátrico”, expresó.

“En el tema de salud es más grave. La realidad tenemos 17 geriatras en todo el país, un especialista que atiende al adulto mayor. Sin embargo, esos 17 médicos trabajan en el ámbito privado en donde la mayoría no puede acceder porque no puede pagar por ese servicio y solo hay 3 ó 4 en el área metropolitana y nadie en el área rural para poder atender las necesidades múltiples de las personas mayores”, manifestó Espín.

Otro factor de discriminación a sus derechos, agregó, Espín, es que la actual reforma de pensiones propuesta por el gobierno es solamente una “salida momentánea” como una fuga circunstancial, y que no constituía una “solución estructural o sostenible”, al alegar que solo cubre a una pequeña parte de la población.

“La mayoría de personas adultas mayores están descubiertas, desatendidas y sin apoyo, esta es la dura realidad de las personas mayores y bienvenidas a las que se van a beneficiar (con la ley) pero desde luego, queda un gran componente como un 80% de la población abandonada”, reiteró.

“Por esto decimos que las personas adultas sufren y mueren por enfermedades que tienen solución. Nuestras personas adultas mayores sufren y mueren sin gozar de los derechos conquistados porque los derechos no se regalan, se conquistan con la lucha organizada y una incidencia inteligente y creativa al Estado y sociedad en su conjunto”, acotó Espín.

Larissa Hernández, coordinadora de Proyección Social de la Escuela Mónica Herrera, señaló que el lanzamiento de la campaña para el “Cambio Social” era un impulso para mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores en el país.

“Este proyecto duró un año en donde los estudiantes de la ECMH, realizaron un diagnóstico en donde encontraron hallazgos importantes como la precariedad en las condiciones de vida de las personas adultas mayores. Y estos insumos sirvieron para hacer un proceso de ideación en donde obtuvimos ideas importantes para convertirlas posteriormente en material audiovisual que vamos a compartir en diferentes canales de comunicación”, explicó.

En cuanto a los principales públicos a quien va dirigida la campaña, Hernández indicó que estaba dirigida a los jóvenes, para generar un nivel de empatía con los adultos mayores. Y también produjeron un material para empoderar a las personas adultas mayores no organizadas para que estén conscientes que son sujetos de derecho.

“Se estuvo trabajando con diferentes grupos en especial del Bajo Lempa y también con algunas personas de las cercanías de los municipios de Santa Tecla y San Salvador. Y nos encontramos que estas personas no cuentan con ingresos fijos que les garanticen una vida digna”, dijo.

“Un ejemplo claro es que no tienen ingresos para contar con una vivienda que garantice sus necesidades y solventar sus gastos; no tienen acceso a servicios médicos, a agua potable, a transporte colectivo, entonces, son personas que viven en situación de precariedad por no tener acceso a estos servicios”, resumió.

Emerson Contreras, estudiante de la Escuela Mónica Herrera, y a cargo de llevar el proyecto, señaló que entre los principales hallazgos de la investigación es al ausencia de datos fidedignos y que consideró fundamental para atender a este segmento poblacional.

“La falta de datos sobre la cantidad de personas adultas mayores que viven en El Salvador y datos cualitativos sobre las condiciones de vida en que se encuentran es preocupante. Porque al no contar con datos confiables y certeros el Estado no podrá hacer políticas públicas, ni intervención eficiente que ayuden a los adultos en sus condiciones de vulnerabilidad”, aclaró.

“El otro hallazgo importante es la baja cobertura del sistema de pensiones. Actualmente 8 de cada 10 personas adultas mayores no tienen ningún tipo de pensión en El Salvador, ya sea contributiva o no contributiva. Y esta cobertura necesita ampliarse mucho más, pero por el momento la reforma a la Ley Integral de Pensiones y la Pensión Básica Universal (no contributiva) no contempla ningún mecanismo para ampliar la cobertura para beneficiarios”, advirtió Contreras.